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▲利沃夫因距離東部戰線約1000至1300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，戰爭痕跡並不明顯，民眾都可以維持日常生活，吃下午茶、喝酒及逛街。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲每天接近中午，在戰場犧牲的利沃夫人民都會到利沃夫市政府前舉行哀悼儀式，市長薩多維也會到廣場上參與移靈儀式；19日當天，共有3名利沃夫市民在前線犧牲，在市民靜默致意下，回到這個城市。（圖／記者鍾泓良攝影）

1成人口在戰爭前線 利沃夫成戰場關鍵支援

▲利沃夫人民在戰爭中仍保有一定正常生活，但城市中蛛絲馬跡都顯示出戰爭並未遠離，如城市中隨處可見的緊急發電機組。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲諸多跡象都可以發現，利沃夫人民的日常生活仍舊籠罩在戰火當中，圖為利沃夫紀念犧牲將士。（圖／記者鍾泓良攝影）

薩多維：保護民主 唯有明天比今天更強大

▲薩多維說，「我們需要展現自身實力，俄羅斯只懂實力，所有極權國家都只懂實力，就算我們熱愛民主，但要保護自身民主，就需要明天比今天都強大。」（圖／記者鍾泓良攝影）

▲黃志芳（圖右）表示，這次來利沃夫訪問，主要目的是表達台灣社會的善意跟關懷，以及學習利沃夫如何在戰爭的壓力之下如何展現其城市韌性、城市治理，還有整個社會的團結，更重要是台灣希望在烏克蘭重建扮演一個積極角色，「也就是 Taiwan can help。」（圖／記者鍾泓良攝影）

俄烏戰爭戰火未歇，而位於烏克蘭最西邊的利沃夫市，雖然距離戰火最遠，許多民眾仍可日常生活，但戰爭痕跡無處不在。利沃夫市長安德里．薩多維（Andriy Sadovyi）19日接受台灣媒體訪問分享利沃夫如何在戰爭中維持韌性的措施，並提到利沃夫有1成人口正在戰爭前線，而面對像是俄羅斯的極權國家，唯有自身實力夠強大，才足以保護民主。乍看之下，利沃夫因距離東部戰線約1000至1300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，戰爭痕跡並不明顯，民眾都可以維持日常生活，吃下午茶、喝酒及逛街，很容易誤會「西線無戰事」。但諸多跡象都可以發現，利沃夫人民的日常生活仍舊籠罩在戰火當中。據烏克蘭普遍安裝的警報APP「Alert!」，利沃夫實際上在11日才遭受到無人機、飛彈攻擊；每當午夜響起，全城都會進入宵禁，嚴禁人民外出。更讓人揪心的是，每天接近中午，在戰場犧牲的利沃夫人民都會到利沃夫市政府前舉行哀悼儀式，市長薩多維也會到廣場上參與移靈儀式；19日當天，共有3名利沃夫市民在前線犧牲，在市民靜默致意下，回到這個城市。貿協董事長黃志芳表示，這次來利沃夫訪問，主要目的是表達台灣社會的善意跟關懷，以及學習利沃夫如何在戰爭的壓力之下如何展現其城市韌性、城市治理，還有整個社會的團結，更重要是台灣希望在烏克蘭重建扮演一個積極角色，「也就是 Taiwan can help。」薩多維從2006年就擔任利沃夫市長，迄今已有20年經驗；他報告時說，目前約有10%、5.8萬位利沃夫市民正在前線，「每個家庭都把愛人送往前線」，市立醫院共有2.7萬名傷患，時不時俄羅斯都會對利沃夫發射火箭、無人機，但人民需要維繫生活，小孩需要上學、學生必須上大學。而利沃夫在戰場後方致力於支持烏克蘭軍隊、城市韌性及發展「堅不可摧」計畫（Unbroken）等，如20%的市政預算是用來購買軍事裝備，並每年送往前線；對發展無人機及無人機系統的產業給予特殊補助。此外，2個月前，俄羅斯對利沃夫採用大量無人機攻擊，炸毀距離市政府約200公尺的歷史建築物，但沒有出現傷亡；更早之前，俄羅斯也摧毀4棟建物，如今這些建物都已經全部翻新；城市內的交通燈也無須電力就可以運轉，更設有1500個有火爐及柴火的避難所，「雖然是老科技，但100%有效。」無論是人名或城市，無疑都體現「韌性」2字的真正意涵。薩多維受訪說，烏克蘭軍隊在前線展現極大勇氣阻擋俄羅斯侵略，他們相當希望可以有和平，但停火並不是簡單說說，「我們需要展現自身實力，俄羅斯只懂實力，所有極權國家都只懂實力，就算我們熱愛民主，但要保護自身民主，就需要明天比今天都強大。」對於與台灣希望可以有哪些領域的合作？他說，相當感謝台灣對烏克蘭協助，上次前往台灣時候看到相當讓自己讚嘆的醫療量能，「台灣經驗對我們很重要，而利沃夫經驗也對於台灣很重要」，目前已經安排台灣與國內大學展開會議，談論有關韌性的議題。隨著中東衝突升溫，愈來愈多歐洲市長來到利沃夫學習，很多人覺得難以落實，但當大家生活在一個充滿不確定性時間，那就更需要保護自身國家、人民及民主。他說，即便自己不是台灣韌性專家，但相信如果台灣專家可以來利沃夫3至5天，就可以學習到很多重要知識。