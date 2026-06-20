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▲年僅22歲的文班亞馬，本季繳出MVP等級的數據，率領馬刺斬獲62勝並登上西區王座。他在場上無與倫比的攻防影響力，讓無數球員心生嚮往。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人隊前鋒八村壘即將投入自由市場的鋒線悍將，本季在三分線外展現出高達44.3%的驚人命中率，場均貢獻11.5分。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA總冠軍賽落幕，聖安東尼奧馬刺隊在文班亞馬（Victor Wembanyama）的帶領下，正式躋身聯盟頂尖爭冠行列。儘管本季在總決賽不敵尼克隊，但文班亞馬展現出的統治力，讓聖安東尼奧成為了今夏自由市場最炙手可熱的下家。據ESPN名記者麥可·萊特（Michael C. Wright）報導，目前已有「多名禁區好手」主動聯繫馬刺，希望能加盟這支擁有無限潛力的青年軍，其中洛杉磯湖人前鋒八村壘無疑是最受人矚目的名字。年僅22歲的文班亞馬，本季繳出MVP等級的數據，率領馬刺斬獲62勝並登上西區王座。他在場上無與倫比的攻防影響力，讓無數球員心生嚮往。萊特指出，聖安東尼奧特有的球隊文化、年輕核心陣容（如卡斯特與哈珀）以及文班亞馬的號召力，讓這裡成為自由球員眼中的「首選目的地」。這對馬刺而言無疑是個好消息，因為球隊目前的陣容規劃明確：他們急需一名具備外線投射能力、能擔任先發或在大型陣容中與文班亞馬搭檔的「空間型長人」。在眾多有意願的球員中，目前效力於湖人隊的前鋒八村壘（Rui Hachimura）被視為最理想的人選。這位即將投入自由市場的鋒線悍將，本季在三分線外展現出高達44.3%的驚人命中率，場均貢獻11.5分。萊特分析，八村壘不僅能提供馬刺迫切需要的進攻空間，其成熟的球風也能與文班亞馬形成完美的內外互補。對於志在奪取隊史第6座冠軍獎盃的馬刺球團來說，如何從眾多毛遂自薦的內線好手中挑出「最對的那一個」，將是今年休賽季的關鍵課題。過去總需要費盡心力招募自由球員的馬刺，如今因文班亞馬的崛起，處境已完全翻轉。隨著多名資深內線主動爭取加入，馬刺隊在接下來的談判中握有極大的選擇權。這支剛經歷總冠軍賽洗禮的青年軍，若能在今夏補強禁區拼圖，勢必將在下個賽季以更強勢的姿態，再次向聯盟頂峰發起衝擊。對於渴望與超級巨星並肩作戰的自由球員們來說，加盟馬刺不僅是為了追逐冠軍戒，更是為了成為文班亞馬時代崛起過程中的重要一員。