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▲宇振媽媽被說很像台灣女星夏語心（如圖）。（圖／夏語心臉書）

Netflix韓劇《鐵拳教育》播出後爆紅，好評不斷，劇中飾演恐龍家長「宇振媽媽」的女星朴智妍更因令人充滿壓迫感的窒息式演技受到熱烈討論。有網友還直呼朴智妍撞臉台灣女星夏語心，笑說如果翻拍台版，可以找夏語心來演：「兩個人真的長超像！」朴智妍在《鐵拳教育》第5集中，飾演個性極端的宇振媽媽，為了不讓小孩自尊心受挫，頻頻叮囑老師不准讓宇振做什麼事情，甚至連在宇振的作業本上打叉叉都不行，還瘋狂打電話騷擾老師，甚至檢舉老師虐待兒童等。種種惡行讓老師崩潰，被逼到顏面神經失調、憂鬱症。觀眾在螢幕外也看得牙癢癢，認為朴智妍完全把恐龍家長討人厭的真面目演繹的淋漓盡致。Threads、FB上都出現許多關於宇振媽媽這個角色的討論，有網友看久後更發現，宇振媽媽撞臉台灣女星夏語心，笑說：「難怪覺得面熟，超像夏語心的」、「台版《鐵拳教育》可以找夏語心來演宇振媽」、「兩個人真的長超像！跨國雙胞胎」、「連我臉盲都覺得像」。其實除了朴智妍身上有台灣藝人影子外，不少網友也認為，男主角金武烈撞臉同樣單眼皮的許光漢、被霸凌學生金庚閔撞臉立法院長韓國瑜，教權局事務官奉靳代則是撞臉年輕時期的高雄市長陳其邁，各種巧合讓粉絲笑翻，也讓這部戲在台灣的討論度居高不下。而夏語心是40歲台灣女星，過去靠節目《大學生了沒》出道，舊藝名為寶咖咖，曾演過8點檔《甘味人生》、《一家團圓》、《願望》，黑眼圈和微暴牙以及五官比例，確實跟朴智妍非常神似。