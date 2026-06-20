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美國職棒洛杉磯道奇隊投打巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），今（20）日傳出重磅喜訊。在道奇對陣巴爾的摩金鶯隊的賽前，球團正式宣布大谷翔平進入「育嬰假」（Paternity Leave），將暫時移出先發打線。根據《Full-Count》和《產經新聞》等日本媒體證實，大谷翔平之所以缺席，是因為愛妻真美子夫人即將臨盆，兩人將迎來第二個孩子。大谷翔平在本賽季展現驚人的二刀流統治力，目前作為打者已繳出15 支全壘打，以投手身份則累積7勝、防禦率1.47的MVP級表現。儘管賽事進入白熱化階段，但大谷再次選擇將家人放在第一位。這是繼去年4月大谷喜迎長女誕生後，二度為迎接新生命而請假。根據美國職棒大聯盟（MLB）自 2011 年實施的規定，球員可申請最長 3 天的育嬰假。道奇球團表示，預計大谷翔平將於本週末歸隊。雖然缺席賽事對道奇隊戰力有一定影響，但當地媒體與球迷普遍對此表示高度支持與祝福。而在大谷翔平休假期間，道奇隊今日的先發輪值也備受關注。球隊派出佐佐木朗希（Roki Sasaki）擔綱先發投手。佐佐木朗希本季表現起伏，目前戰績為3勝4敗、防禦率4.76。在上周對陣白襪隊的比賽中，他僅投不滿5局便失7分，吞下敗投。此役他將面對強敵金鶯隊，力拚本季個人第4勝，試圖找回昔日王牌身手。道奇隊今日的先發打線經過重新調整，雖少了靈魂人物大谷翔平，但陣中仍有佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）等強打坐鎮，加上佐佐木朗希的先發登板，球隊誓言在主場拿下勝利。