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▲SWAG女直播主在圓山花博舉辦粉絲感謝祭，最終8名男子遭送辦。（圖／翻攝自SWAG）

台北市花博公園日前發生一起直播爭議事件，一名26歲林姓SWAG女直播主於凌晨時段在園區進行戶外直播，疑似是在辦「粉絲感謝祭」，由於現場與多名男性粉絲互動過於親密，甚至有8名男子上手直接摸，路過民眾懷疑涉及性騷擾情事，因此向警方報案求助，最後8名男子通通遭警察送辦。近日一名SWAG女直播主在花博外直播，被路過民眾以為被性騷擾，因此馬上報警。警方獲報後趕赴現場了解狀況，面對員警詢問，林姓直播主表示並未遭受性騷擾，當時只是與朋友及粉絲聊天互動，並感謝警方到場關心，因此現場並未立即採取進一步處置。不過警方後續檢視周邊監視器畫面，發現直播過程中，林姓直播主與多名男性粉絲有較為大膽的肢體接觸行為，由於相關內容發生於公開場所，警方認為可能涉及違反社會秩序及妨害風化相關規定，因此依法通知林女到案說明案情。據了解，林姓直播主到案後表示，當天活動性質類似粉絲感謝會，現場參與者多為熟識粉絲或朋友，互動內容均屬自願，主要目的是回饋支持者，並無不當意圖。她強調相關行為只是朋友間的互動與交流，不認為已達妨害風化程度。儘管當事人否認有違法意圖，但警方認為相關行為是否已觸及公然猥褻或其他法規範圍，仍須由司法機關進一步認定，因此在完成調查程序後，已依相關罪嫌函送偵辦，後續將由檢方釐清事發經過及法律責任。