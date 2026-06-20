彰化縣旅遊產業協會與台中市產業故事館發展協會宣布，將於7月1日起正式推出「2026中彰產業聯手互送遊客方案」，活動主打「500變5000、雙城這樣玩」口號，預計7月1日豪發總計2萬張的跨縣市5000元聯合優惠券。只要民眾在彰化或台中指定的31處合作地點單筆消費滿500元，就能直接把超值的跨縣市聯合優惠券帶回家。
彰化縣旅遊產業協會與臺中市產業故事館發展協會日前宣布將共同啟動「中彰產業聯手互送遊客方案」，活動重點就是希望為台中、彰化兩地帶來觀光人潮，並促進在地消費。
活動預計何時開始？有名額限制嗎？
活動預計將於7月1日正式上路，以「500變5000、雙城這樣玩」為主軸，彰化與台中各準備1萬張聯合優惠券，合計發放2萬張。民眾只要前往合作場域單筆消費滿500元，即可依活動辦法獲得跨縣市聯合優惠券，讓一次消費延伸成下一趟旅程。
券張使用期限將至2026年12月31日止，無論是暑假親子出遊、秋冬深度旅行，或規劃觀光工廠與文化場館巡禮，都可善用優惠券安排中彰雙城遊程，把旅遊效益發揮到最大。
想參加需有哪些資格？全台民眾都可以嗎？
此次將串聯了彰化17家觀光工廠與特色場域，以及台中14家產業故事館，總計多達31處指定場域共同參與發放，此活動並不限制設籍縣市，民眾只要在指定觀光場所消費500元，就可以獲得價值5000元的跨縣市聯合優惠券。活動主辦單位指出，「遊客如果來彰化玩，現場發放的就是台中的優惠券；相對地，如果來台中玩，現場發放的就是彰化優惠券」。
31處彰化與台中特色景點名單一次看
彰化17家參與場域：卷木森活館、臺灣玻璃館、餅乾學院School of Cookie、緞帶王觀光工廠、台灣手套博物館、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、白蘭氏健康博物館、水銡利廚衛生活村、華新mask創意生活館、愛玩色創意館、福茂專業丸家、魔菇部落休閒農場、白色海灣/彰化縣自然生態教育中心、成美文化園、鹿港紅樓精品旅館/員林紅樓商旅、祥安小客車租賃
臺中14家參與場域：阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館、丸文食品觀光工廠、大振豐洋傘、台灣現代音樂鈴博物館、紙箱王創意園區、大呷麵本家故事館、木匠兄妹木工房、自行車文化探索館、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、張連昌薩克斯風、北屯新村－臺中市眷村文物館、霧峰林家宮保第園區
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活動預計將於7月1日正式上路，以「500變5000、雙城這樣玩」為主軸，彰化與台中各準備1萬張聯合優惠券，合計發放2萬張。民眾只要前往合作場域單筆消費滿500元，即可依活動辦法獲得跨縣市聯合優惠券，讓一次消費延伸成下一趟旅程。
券張使用期限將至2026年12月31日止，無論是暑假親子出遊、秋冬深度旅行，或規劃觀光工廠與文化場館巡禮，都可善用優惠券安排中彰雙城遊程，把旅遊效益發揮到最大。
想參加需有哪些資格？全台民眾都可以嗎？
此次將串聯了彰化17家觀光工廠與特色場域，以及台中14家產業故事館，總計多達31處指定場域共同參與發放，此活動並不限制設籍縣市，民眾只要在指定觀光場所消費500元，就可以獲得價值5000元的跨縣市聯合優惠券。活動主辦單位指出，「遊客如果來彰化玩，現場發放的就是台中的優惠券；相對地，如果來台中玩，現場發放的就是彰化優惠券」。
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彰化17家參與場域：卷木森活館、臺灣玻璃館、餅乾學院School of Cookie、緞帶王觀光工廠、台灣手套博物館、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、白蘭氏健康博物館、水銡利廚衛生活村、華新mask創意生活館、愛玩色創意館、福茂專業丸家、魔菇部落休閒農場、白色海灣/彰化縣自然生態教育中心、成美文化園、鹿港紅樓精品旅館/員林紅樓商旅、祥安小客車租賃
臺中14家參與場域：阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館、丸文食品觀光工廠、大振豐洋傘、台灣現代音樂鈴博物館、紙箱王創意園區、大呷麵本家故事館、木匠兄妹木工房、自行車文化探索館、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、張連昌薩克斯風、北屯新村－臺中市眷村文物館、霧峰林家宮保第園區