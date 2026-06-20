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Netflix韓劇《鐵拳教育》除了金武烈、秦基周等主演人氣飆升，劇中配角的精湛演技也引發網友討論。其中，在第二集飾演乖學生的金亨柱（全峯鉐 飾）更是圈粉無數，劇中他不僅義氣相挺、代替奉靳代（表志勳 飾）挨打，在媽媽回家時，還貼心地拿報紙幫忙吸鞋裡的水氣，孝順又善良的性格深深打動觀眾，成為最討喜的配角之一。就讀「九雲高中」汽車科的金亨柱，因為家境貧寒而選擇高職，一心只想在學校踏實習得一技之長；怎料勤學善良的他，卻不幸淪為校園惡霸的「人肉沙包」，在教權保護局事務官奉靳代入學第一天，金亨柱為了保護對方免於挨打，竟不顧自身安危挺身而出。不僅如此，當媽媽工作回家時，金亨柱更體貼地趕緊在媽媽鞋裡塞報紙吸水氣，善良且孝順的形象讓許多觀眾看了既心疼又感動，瞬間圈粉無數。有網友在Threads上發文討論，PO出金亨柱的劇照寫道：「鐵拳教育我最喜歡的配角！」貼文一出引來其他人留言表示認同。網友看了直呼：「即使害怕，即使被打 卻還是每天去上學，認真讀書」、「看到第二集馬上找ig追蹤的演員，真的很可愛」、「看到這段直接泛淚，他真的好可愛，把這個角色演的很好」、「真的！我覺得他很善良」、「這段我看哭了。」今年29歲的全峯鉐有著濃眉大眼，演起學生毫無違和感，過去他曾演出《惡鬼》、《魷魚遊戲2》、電影《無家可歸的我們》等作品，因演出《鐵拳教育》而知名度大漲，目前IG有著5.3萬人追蹤。▲今年29歲的全峯鉐（左）有著濃眉大眼，演起學生豪無違和感，目前IG有著5.3萬人追蹤。（圖／全峯鉐IG@bongfficial）