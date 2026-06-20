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旅美台將李灝宇近期重返大聯盟後展現極佳狀態，在底特律老虎隊二壘主力托雷斯（Gleyber Torres）進入傷兵名單期間，李灝宇把握住寶貴的先發機會，今（20）日在主場迎戰芝加哥白襪的比賽中，繳出3打數1安打的表現，幫助球隊以4：3險勝，順利終止2連敗。史庫柏（Tarik Skubal）這一場比賽先發出賽5.2局投出8次三振、丟掉3分。李灝宇此役擔任先發第7棒二壘手，面對白襪隊在2局下更換的右投費德（Erick Fedde），他精準鎖定內角81.9英哩的橫掃球出棒，敲出擊球初速高達98英哩（約157.7公里）的左外野平飛安打。隨後在4局下擊出滾地出局，6局下則與費德纏鬥7球後遭到三振。統計顯示，李灝宇自本次重返大聯盟以來，合計出賽5場，在15個打數中擊出6支安打，打擊率高達.400，展現出極佳的攻擊節奏。目前他本季在MLB出賽37場，總打擊率為.235，整體攻擊指數（OPS）來到.622。除了打擊貢獻外，李灝宇在防守端的表現同樣穩定，8局上成功策動雙殺，精準化解了白襪隊的進攻威脅。老虎隊此役由王牌塞揚投手史庫柏掛帥先發，他主投5.2局飆出8次三振，雖然被敲出包含2發全壘打在內的7支安打，失掉3分責失，但在隊友火力掩護下無關勝負。老虎隊打線展現韌性，維爾林（Matt Vierling）與卡本特（Kerry Carpenter）分別貢獻關鍵長打，幫助球隊在拉鋸戰中以1分之差勝出。另一方面，同樣旅美的台灣好手鄭宗哲今日在3A層級賽事中擔任先發游擊手。面對Lehigh Valley IronPigs，鄭宗哲全場3打數掛零，吞下1次三振，目前在3A的打擊率調整為0.254。