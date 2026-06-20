隨著2026地方大選腳步逼近，民進黨19位縣市長參選人已整裝就緒，黨中央選戰布局正由「備戰」轉入「實戰」階段，近日不僅加緊補齊「選舉專員」戰力，更定調以「集體作戰」為策略核心；據了解，下月即將登場的全代會，將以「新世代扛起新時代」為主軸，為了拉抬聲勢，各縣市參選人已陸續完成宣傳影片錄製，並特別策劃由黨主席賴清德親自獻聲配音，形塑「最強戰隊」形象，屆時，參選人將上演大會師，以團結陣仗宣告選戰正式起跑，全面吹響進攻號角。
民進黨記取「一屍五命」教訓
回顧2018年與2022年兩次地方大選，民進黨曾因特定議題或單一事件引發連鎖反應，導致選情潰敗，其中，2022年林智堅論文案，更導致「一屍五命」風暴，至今仍是黨內難以抹滅的陰影，這也讓高層深刻體認到，選戰末期的勝負關鍵往往在於「整體氛圍」，而非單純的地方攻防。
據了解，黨內高層評估，目前各縣市參選人已有「質」了，難以在個人參選人上與對手分出高下，有鑑於歷次選戰深受「大環境」與「執政黨喜好度」影響，黨內決定借鑑過往經驗，將參選人戰力「綑綁」；在策略上，將以集體作戰為目標，形成「大戰隊」的既視感，同時，由台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等具備高聲量的指標性人物，發揮「領頭羊」效應，拉抬鄰近周遭縣市的選情。
被質疑淪雙北市長參選人競選總部 黨中央緩頰
面對2026年選戰，賴清德已親自下令動員令，要求全體黨公職傾力投入輔選。即將登場的全代會，民進黨將展現出「好人才戰隊集結」氛圍，據悉，此次將以「新世代扛起新時代」為主軸，為了拉抬聲勢，各縣市參選人已陸續完成宣傳影片錄製，更特別策劃由賴清德親自獻聲配音，形塑「最強戰隊」形象，屆時將在會中播放。
然而，黨中央將選戰焦點與資源高度聚焦於「雙北」地區，令地方頗有微詞，一名地方輔選幹部直言，黨中央運作模式，看起來像「雙北市長參選人競選總部」，其他地方縣市，難道不重要嗎？
對此，黨中央人士則緩頰，中央一貫立場是「只要地方有需求，就會全力支援」，但部分參選人因具備現任立委身分，基層團隊已有成熟的運作節奏與主見，中央角色相對受限；此外，賴清德近期密集為宜蘭、南投及苗栗等參選人加持，如日前親赴宜蘭替縣長參選人林國漳、市長參選人韓瑩輔選、合拍影片，更打破慣例，讓苗栗市長參選人林月琴北上召開提名記者會，種種行為都展現對地方選情的高度重視。
「選專」部隊進駐黨中央
在人力部署方面，民進黨近期正陸續補齊各部門的「選舉專員」，除了文宣部以空戰為主、鎮守台北以外，部分一級主官也將陸續下鄉打選戰，選專、黨工未來將進駐重點選區，確保地方選戰攻防能與黨中央及時對接。
就民進黨近期於各地舉辦的「台灣好生活」系列座談，被視為選戰的前哨站，不過，知情人士指出，為了維持座談會的溝通本質，目前賴清德與行政院長卓榮泰暫不規劃出席此類活動，原因在於「大咖一來，場子就會變造勢場」，反而會模糊原本與民眾深度溝通、宣傳政績的初衷。
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回顧2018年與2022年兩次地方大選，民進黨曾因特定議題或單一事件引發連鎖反應，導致選情潰敗，其中，2022年林智堅論文案，更導致「一屍五命」風暴，至今仍是黨內難以抹滅的陰影，這也讓高層深刻體認到，選戰末期的勝負關鍵往往在於「整體氛圍」，而非單純的地方攻防。
據了解，黨內高層評估，目前各縣市參選人已有「質」了，難以在個人參選人上與對手分出高下，有鑑於歷次選戰深受「大環境」與「執政黨喜好度」影響，黨內決定借鑑過往經驗，將參選人戰力「綑綁」；在策略上，將以集體作戰為目標，形成「大戰隊」的既視感，同時，由台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等具備高聲量的指標性人物，發揮「領頭羊」效應，拉抬鄰近周遭縣市的選情。
被質疑淪雙北市長參選人競選總部 黨中央緩頰
面對2026年選戰，賴清德已親自下令動員令，要求全體黨公職傾力投入輔選。即將登場的全代會，民進黨將展現出「好人才戰隊集結」氛圍，據悉，此次將以「新世代扛起新時代」為主軸，為了拉抬聲勢，各縣市參選人已陸續完成宣傳影片錄製，更特別策劃由賴清德親自獻聲配音，形塑「最強戰隊」形象，屆時將在會中播放。
然而，黨中央將選戰焦點與資源高度聚焦於「雙北」地區，令地方頗有微詞，一名地方輔選幹部直言，黨中央運作模式，看起來像「雙北市長參選人競選總部」，其他地方縣市，難道不重要嗎？
對此，黨中央人士則緩頰，中央一貫立場是「只要地方有需求，就會全力支援」，但部分參選人因具備現任立委身分，基層團隊已有成熟的運作節奏與主見，中央角色相對受限；此外，賴清德近期密集為宜蘭、南投及苗栗等參選人加持，如日前親赴宜蘭替縣長參選人林國漳、市長參選人韓瑩輔選、合拍影片，更打破慣例，讓苗栗市長參選人林月琴北上召開提名記者會，種種行為都展現對地方選情的高度重視。
在人力部署方面，民進黨近期正陸續補齊各部門的「選舉專員」，除了文宣部以空戰為主、鎮守台北以外，部分一級主官也將陸續下鄉打選戰，選專、黨工未來將進駐重點選區，確保地方選戰攻防能與黨中央及時對接。
就民進黨近期於各地舉辦的「台灣好生活」系列座談，被視為選戰的前哨站，不過，知情人士指出，為了維持座談會的溝通本質，目前賴清德與行政院長卓榮泰暫不規劃出席此類活動，原因在於「大咖一來，場子就會變造勢場」，反而會模糊原本與民眾深度溝通、宣傳政績的初衷。