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▲賴清德日前合體民進黨宜蘭縣長候選人林國漳及宜蘭市長候選人韓瑩。（圖／民進黨提供）

隨著2026地方大選腳步逼近，民進黨19位縣市長參選人已整裝就緒，黨中央選戰布局正由「備戰」轉入「實戰」階段，近日不僅加緊補齊「選舉專員」戰力，更定調以「集體作戰」為策略核心；據了解，下月即將登場的全代會，將以「新世代扛起新時代」為主軸，為了拉抬聲勢，各縣市參選人已陸續完成宣傳影片錄製，並特別策劃由黨主席賴清德親自獻聲配音，形塑「最強戰隊」形象，屆時，參選人將上演大會師，以團結陣仗宣告選戰正式起跑，全面吹響進攻號角。回顧2018年與2022年兩次地方大選，民進黨曾因特定議題或單一事件引發連鎖反應，導致選情潰敗，其中，2022年林智堅論文案，更導致「一屍五命」風暴，至今仍是黨內難以抹滅的陰影，這也讓高層深刻體認到，選戰末期的勝負關鍵往往在於「整體氛圍」，而非單純的地方攻防。據了解，黨內高層評估，目前各縣市參選人已有「質」了，難以在個人參選人上與對手分出高下，有鑑於歷次選戰深受「大環境」與「執政黨喜好度」影響，黨內決定借鑑過往經驗，將參選人戰力「綑綁」；在策略上，將以集體作戰為目標，形成「大戰隊」的既視感，同時，由台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等具備高聲量的指標性人物，發揮「領頭羊」效應，拉抬鄰近周遭縣市的選情。面對2026年選戰，賴清德已親自下令動員令，要求全體黨公職傾力投入輔選。即將登場的全代會，民進黨將展現出「好人才戰隊集結」氛圍，據悉，此次將以「新世代扛起新時代」為主軸，為了拉抬聲勢，各縣市參選人已陸續完成宣傳影片錄製，更特別策劃由賴清德親自獻聲配音，形塑「最強戰隊」形象，屆時將在會中播放。然而，黨中央將選戰焦點與資源高度聚焦於「雙北」地區，令地方頗有微詞，一名地方輔選幹部直言，黨中央運作模式，看起來像「雙北市長參選人競選總部」，其他地方縣市，難道不重要嗎？對此，黨中央人士則緩頰，中央一貫立場是「只要地方有需求，就會全力支援」，但部分參選人因具備現任立委身分，基層團隊已有成熟的運作節奏與主見，中央角色相對受限；此外，賴清德近期密集為宜蘭、南投及苗栗等參選人加持，如日前親赴宜蘭替縣長參選人林國漳、市長參選人韓瑩輔選、合拍影片，更打破慣例，讓苗栗市長參選人林月琴北上召開提名記者會，種種行為都展現對地方選情的高度重視。在人力部署方面，民進黨近期正陸續補齊各部門的「選舉專員」，除了文宣部以空戰為主、鎮守台北以外，部分一級主官也將陸續下鄉打選戰，選專、黨工未來將進駐重點選區，確保地方選戰攻防能與黨中央及時對接。就民進黨近期於各地舉辦的「台灣好生活」系列座談，被視為選戰的前哨站，不過，知情人士指出，為了維持座談會的溝通本質，目前賴清德與行政院長卓榮泰暫不規劃出席此類活動，原因在於「大咖一來，場子就會變造勢場」，反而會模糊原本與民眾深度溝通、宣傳政績的初衷。