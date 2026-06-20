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▲李洪基之前還有來台灣吃粉絲專門為他準備的辦桌料理。（圖／翻攝自Threads＠i_bestbass）

韓國人氣樂團FTISLAND今明（20、21日）兩天將在台北Legacy TERA開唱，結果FTISLAND昨日晚間搞突擊，驚喜現身台北信義區，帶來40分鐘的街頭隨興演唱，吸引大批粉絲圍觀。不僅如此，李洪基還與粉絲親切互動，接過粉絲遞給他的芒果，大口咬下後，直接被台灣芒果的好吃程度震撼，張大雙眼露出驚訝表情，讓網友笑翻直呼：「他已經為臺灣芒果代言了」。FTISLAND演唱會主辦方昨日下午2點在IG預告，FTISLAND晚間將突襲信義區，吸引粉絲高度關注。果不其然到了晚間7點左右，FTISLAND就整團現身信義區，在BELLAVITA寶麗廣場帶來40分鐘的不插電小型演唱會，接連演唱了〈Primavera〉、〈BURN IT〉、〈THUNDERSTORM〉等熱門歌曲。現場吸引約1000多人將他們前後左右團團包圍，粉絲為FTISLAND瘋狂吶喊尖叫，不認識的路人也停下來駐足圍觀，氣氛超嗨。昨晚主唱李洪基的心情也很不錯，看到粉絲遞來切好的芒果，他毫無防備心，立刻接過、直接吃了起來。只見李洪基將大塊芒果一口咬下，隨即瞪大雙眼露出驚訝表情，不難看出他手中的芒果有多好吃。影片隨後也在Threads上被瘋傳，網友看了紛紛留言：「李洪基吃下芒果瞪大雙眼的瞬間，他已經為臺灣芒果代言了」、「跟粉絲間到底有多信任才能直接開嗑，還以為你演唱期間不會吃（怕卡渣生痰），結果你轉身就這樣大口吞，給你當台灣芒果代言人啦」、「芒果真的甜到要到南部弄假牙了」、「台灣芒果是NO.1」。「到南部弄假牙」是FTISLAND在台灣最紅的一首歌曲，歌名為〈壞女人〉，但因副歌空耳歌詞聽起來就像在唱中文：「到南部弄假牙～阿姨啊」，太過魔性洗腦，才讓粉絲記到現在。而FTISLAND今年也是第二次來台，1月才剛在台大體育館表演完，6月又緊接著唱2場，非常寵台灣粉絲。