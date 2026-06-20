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▲「2026台北水舞嘉年華」在錫口碼頭彩虹橋舉行（圖／台北市觀傳局提供）

今年展演再升級 新增S型平台、國際IP人偶到場

今（20）日就有YOYO家族的香蕉哥哥與羚羊哥哥，還有「救援小英雄波力」將登場演出；而6月27日閉幕則有長紅卡通 IP《Pingu》接棒。

▲「2026台北水舞嘉年華」水舞場次一覽（圖／北市觀傳局提供）

▲「2026台北水舞嘉年華」6月20日舞台節目表（圖／取自香蕉哥哥臉書）

▲台北市府宣布，「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日，在錫口碼頭彩虹橋舉行。（圖／台北市觀傳局提供）

也可以坐在面向基隆河的整排水岸階梯上，邊享用美食， 邊悠閒觀賞水舞展演。





🟡「2026台北水舞嘉年華」交通攻略：

台北市觀傳局表示，水舞展演場域就位於松山錫口碼頭彩虹橋，交通便利。

📍搭捷運：

松山捷運站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，進入基隆河四號疏散門即可抵達。



📍搭台鐵：

至松山車站下車，往松河街方向步行約350公尺，由基四號疏散門進入。



📍搭公車：

28、53、63、203、204、205、256、276、306、306區、311、民生幹線(原518)、531、605、605副、605新台五、629、668、678、711、棕1、藍7、藍7副等公車，至松山車站下車，步行約 5 - 8 分鐘，進基隆河四號疏散門即可抵達活動會場。



📍自行開車（停車場）：

官方單位提醒，相關停車須知以各停車場公告為準

▪️松山區行政中心地下停車場（台北市松山區八德路四段692號 ）

▪️松山國小地下停車場（台北市松山區八德路四段746號）

▪️Times新明路第2停車場（台北市內湖區新明路536巷與號新明路548巷9弄交叉口）

▪️Times松山車站前停車場（台北市松山區八德路四段758號）

▪️Times松山松隆停車場（台北市信義區松隆路215巷4弄13號 ）



▲「2026台北水舞嘉年華」交通攻略（圖／北市觀傳局提供） 🟡「2026台北水舞嘉年華」交通管制：

📍彩虹橋：

兩端封閉，每場水舞展演共管制10分鐘(展演前5分鐘至展演結束)

18:25-18:35、19:25-19:35

20:25-20:35、20:55-21:05



📍基四號水門：

週一至週四 18:00-21:30 左進右出

週五至週日 17:00-21:30 只進不出；視狀況調整成左進右出



📍松山側三座越堤階梯：

週一至週四 18:00-21:30

週五至週日 17:00-21:30

只出不進



📍松山側越堤斜坡道：

週五至週日 17:00-21:30 視情況彈性管制



📍自行車道：

週五至週日 17:00-21:30

基四號水門、河堤內松山側 麥帥一橋至成美長壽橋自行車道、彩虹橋上 禁止自行車通行



📍YouBike：

饒河疏散門站

週五至週日 17:00-21:30 暫停營運



📍松河街(水福宮至中坡北路) ：

6/13及6/27 17:00-21:30 車輛彈性管制



📍舊八德路四段(松山路-中坡北路) ：

6/13及6/27 17:00-21:30 車輛彈性管制



▲「2026台北水舞嘉年華」交通管制資訊（圖／北市觀傳局提供） 🟡「2026台北水舞嘉年華」周邊景點推薦：



觀傳局推薦，民眾可安排松山一日遊，白天走訪河濱、自行車道與周邊街區，傍晚到錫口碼頭賞夕陽，晚間觀賞水舞後，再順遊饒河街觀光夜市、松山慈祐宮及五分埔商圈。







「2026台北水舞嘉年華」已於上週在錫口碼頭彩虹橋正式開幕，台北市觀傳局表示，今年以多層次的彩虹橋體水舞、柔美水瀑布與基隆河面「雙水舞」平台，配上經典音樂劇主題曲，打造成沉浸式光影劇場，活動加入國際知名IP Pingu以及彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩等。《NOWNEWS今日新聞》整理水舞秀場次、交通、周邊景點等資訊一次看。觀傳局表示，「2026台北水舞嘉年華」活動期間將於每日18時30分、19時30分、20時30分以及21時都有水舞展演，明（13）日開幕日以及6月27日閉幕19時30分有限定水火共舞特別展演，結合噴火龍、中低空煙火與水舞光影，觀傳局表示，台北水舞嘉年華是全臺唯一橋面＋河面水舞共演，結合松山知名地標彩虹橋打造前所未有的視覺饗宴，去年更首創水火共舞，獲得民眾熱烈迴響，今年水舞展演再升級，橋體除拋物線水舞展演外，加上了柔美的水瀑布，河面水舞除直線平台展現剛勁磅礡氣勢，更新增S型平台，呈現柔美流動韻律，兩座平台一剛一柔盤旋河面。除了水舞展演，今年活動也延續親子同樂特色，活動邀請國際IP Pingu、彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩、救援小英雄波力等IP人偶，以及YOYO家族藝人輪番登場。🟡「6月13日(六)~6月27日(六)：6月27日的19：30：錫口碼頭彩虹橋（臺北市松山區基隆河左岸成美河濱公園內)🟡「每日18:30、19:30（6月27日閉幕日加碼水火共舞）、20:30、21:00備註：每場水舞演出時間皆為5分鐘🟡「唱跳表演（YOYO藝人羚羊哥哥+救援小英雄波力)水舞展演唱跳表演（YOYO藝人香蕉哥哥+屁屁偵探）鋼琴噴泉互動體驗水舞展演鋼琴噴泉互動體驗水舞展演水舞展演🟡「Harold Faltermeyer /《捍衛戰士》主題曲＆IVE / 《REBEL HEART》E.S.Posthumus /《Unstoppable》＆Two Steps From Hell / 《Love & Loss》： 鬼滅之刃 / 《無限城》🟡「第一梯次：18:45-19:20第二梯次 ：19:45-20:2018:00每日限量140名，將發放號碼牌🟡「建議民眾可以站在眺望平台上俯瞰水舞全景，