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▲秦基周在《鐵拳教育》中扮演的任含琳，不間斷狂飆髒話，演出讓人印象深刻。（圖／翻攝自Netflix）

▲已經37的秦基周，穿上高中制服卻毫無違和，依舊有少女感。（圖／翻攝自 IG@jinkijoo）

▲秦基周當過三星當工程師、地方電視台記者，屢經轉換跑道，終於能做自己最喜歡的演員工作。（圖／翻攝自 IG@jinkijoo）

近期全球爆紅的Netflix韓劇《鐵拳教育》中，扮演女主角、教權保護局超狂督察任含琳的秦基周，本身就職經歷超狂。她有韓國中央大學計算機工學系與新聞放送學系雙學位，畢業後就進了三星當工程師，卻很快知道不是自己要的，3年後就離職。她後來在節目上接受訪問，提到那時有個前輩每天晚上約喝酒，她都稱自己已經有約，拚命閃躲，其實她笑言：「都是跟公車的約會。」37歲的秦基周本身跟《鐵拳教育》中的任含琳一樣很狂，卻不是因為她自己也有頂尖格鬥能力，或是罵起人來像連珠炮一樣，而是她學業成績很出色，年紀輕輕就進了很多人渴望的三星集團，不過她卻越做越感到沒有興趣。她提到這段經歷，回憶道：「上班的時候講最多的話就是，是、是、是我明白了。然後下班的時候一直說不好意思。」每天晚上還要躲避前輩約喝酒，只好裝已經有約，演技也許就是從這時候磨練出來。韓國職場文化中，前輩提出的邀約，後輩不太好拒絕。秦基周口中的那位特別喜歡烤肉和燒酒的前輩，每天6點下班，他5點50幾分就會來問：「秦主任晚上有約嗎？」她只好說：「是的，不好意思。」事實上都只是她要搭公車回家而已，才沒有什麼跟她約會的對象。三星固然是不少人擠破頭想進的大集團，秦基周卻坦言每天躺在床上會想著：「要不然今天先請半天假好了。」形容自己：「躺在被窩裡會一直想一些哲學問題，譬如我為什麼要做這分工作？」後來是覺得上下班的時候臉色越來越不好、益發黯淡，才確定該是離開三星的時候。她後來則在江原道的地方電台當社會線記者，這一次只待了3個月就離開。那時工作壓力一樣很大，電話一響就得馬上接，如果響到第2聲才接就會挨罵，洗澡、睡覺手機都不離身，而且凌晨4、5點就要趕快爬起來去地方警局或是醫院急診室看看有沒有素材，找到就要趕快想怎麼做成新聞處理，下班後還要學習專業內容，搞到晚上1、2點，休息沒多久又要上班了，她累到連洗頭都會邊洗邊哭。現在秦基周總算在做自己最有熱情、感興趣的工作，也因為《鐵拳教育》的熱烈迴響，事業衝上高峰。難得的是，她並沒有跟以前三星的同事鬧翻，至今他們仍繼續支她，甚至會特地送上應援咖啡車到拍攝現場，還寫上「三星的女兒」等字樣，網友大讚這點非常厲害。也有人認為，她出社會後連著兩份工作高強度，也算是某種特種部隊訓練了，覺得她也跟任含琳一樣，是熬過來的，難怪能夠演得如此成功。