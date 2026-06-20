我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DoDoMen被發現已默默改了Podcast封面。（圖／翻攝自Threads）

YouTube頻道有167萬人訂閱的網紅組合「The DoDo Men - 嘟嘟人」近日遭到網友炎上，因DoDoMen成員Ian（李立唯）和女員工Jeannie拍Podcast回應粉絲對他們的討論，居然將所有對Jeannie提出意見的人，一律視為「酸民」，掀起老粉絲不滿。風波延燒後，有網友發現，DoDoMen已將該集Podcast封面上的「酸民」字眼拿掉，但不少人仍痛批這是一個很嚴重的「公關災難」。DoDoMen遭炎上事件持續延燒，起因是粉絲不滿Jeannie頻繁參與拍片，認為她說話的風格與頻道調性不搭，建議DoDoMen減少Jeannie出鏡比例或是另開員工頻道讓Jeannie獨立發展。結果Ian與Jeannie回應此事時，並未認真考慮粉絲們的建議，反而還將這些粉絲都貼上酸民標籤，才因此被罵爆，掀起退訂潮。DoDoMen眼看事態蔓延，才在留言區回應，「」隨後也被網友發現，他們已將影片封面上的文字進行更改，把「回應酸民」改成「回應網友」，想平息風波。不過此事仍在Threads上吸引大批網友討論，「這下又打了幫他們護航的粉絲一巴掌」、「哈哈哈表面做做樣子」、「除了Jeannie，大家也有反應開黃腔令人不舒服也不恰當，怎麼都不回應？ 這個Eric也都有參與欸，大家不用只罵Ian」、「昨天睡覺前就覺得明明就燒起來了還不撤影片也是蠻屌的，根本沒人在控制，公關災難欸」。據悉，DoDoMen頻道是從2020年開始創立的，當時Ian辭去Apple包裝工程師的工作，Eric也放棄精算師職業，兩人一起拍攝旅遊影片，鼓勵大家跳脫舒適圈，頻道這才慢慢累積訂閱者，粉絲數量在2024年3月突破100萬人。副頻道「跳脫Do式圈」目前也有24萬人訂閱。