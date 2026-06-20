「2026 新北夏至音樂節」將於今（20）日、明（21） 日兩天於新北市美術館登場，活動邀請理想混蛋、孫盛希、洪佩瑜等夢幻組合開唱，新北市文化局表示，為迎接三鶯線通車，將搶先推出《海山夜行》一分鐘精華版光雕展演。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表、交通攻略等資訊一次看。
新北市文化局表示，為迎接三鶯線將通車，新北市文化局特別推出《海山夜行》光雕展演，以建築光雕結合聲光環境劇場形式帶來 10 分鐘展演，並於 6月20、21日夏至音樂節期間推出「1 分鐘精華版」搶先看。
🟡 「2026新北夏至音樂節」主要資訊：
日期：6月20日－6月21日
時間：14:00~21:00
地點：新北市美術館戶外園區 (新北市鶯歌區館前路𝟯𝟬𝟬號)
🟡 「2026新北夏至音樂節」主舞台演出節目表：
📍𝟲月𝟮𝟬日：
𝟭𝟳:𝟰𝟬 - 𝟭𝟴:𝟭𝟬 A Root 同根生
𝟭𝟴:𝟭𝟱 - 𝟭𝟴:𝟰𝟱 孫盛希 (shi shi)
𝟭𝟴:𝟱𝟬 - 𝟭𝟵:𝟱𝟱 Remi Panossian Trio
𝟮𝟬:𝟮𝟬 - 𝟮𝟭:𝟬𝟬 李竺芯 Siri Lee
📍𝟲月𝟮𝟭日：
𝟭𝟳:𝟰𝟬 - 𝟭𝟴:𝟭𝟬 Joanna 王若琳
𝟭𝟴:𝟮𝟬 - 𝟭𝟴:𝟱𝟬 洪佩瑜 Pei-Yu Hung
𝟭𝟴:𝟱𝟱 - 𝟭𝟵:𝟱𝟱 Mounawar
𝟮𝟬:𝟮𝟬 - 𝟮𝟭:𝟬𝟬 理想混蛋 Bestards
🟡 「2026新北夏至音樂節」《海山夜行》光雕展搶先看：
時間：6月20、21日20:10~20:15
內容：以建築光影結合聲光設計，率先呈現《海山夜行》光雕展演精彩內容。
🟡新北市美術館交通資訊：
📍搭臺鐵：
鶯歌火車站文化路出口至對向「捷運通廊」，直行6分鐘可達。
📍搭捷運：
板南線捷運板橋站：轉乘公車702，至陶瓷博物館下車，沿館前路步行8分鐘即逹。
📍搭公車：
搭乘981、917、731
📍自行開車：
國道2號：八德鶯歌（18大湳）交流道出口往鶯歌方向，順行經鶯桃路、中山路右轉國慶街、文化路左轉館前路。
國道3號：三峽鶯歌（50A鶯歌）交流道出口往鶯歌方向，經三鶯大橋後右轉館前路。
📍停車場：
P1：北鶯停車場-汽車110席/機車30席
P2：三鶯轉運站北側停車場-汽車40席/機車130席
P3：三鶯轉運站南側停車場-汽車60席
P4：捷運鶯歌站前停車場-機車70席
P5：嘟嘟房停車場-汽車72席
P6：礫間停車場-汽車50席
P：水資源中心停車場（開放日期6/20、6/21、7/4、7/5）/機車停放200席美術館：汽車82席/機車26席
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日期：6月20日－6月21日
時間：14:00~21:00
地點：新北市美術館戶外園區 (新北市鶯歌區館前路𝟯𝟬𝟬號)
📍𝟲月𝟮𝟬日：
𝟭𝟳:𝟰𝟬 - 𝟭𝟴:𝟭𝟬 A Root 同根生
𝟭𝟴:𝟭𝟱 - 𝟭𝟴:𝟰𝟱 孫盛希 (shi shi)
𝟭𝟴:𝟱𝟬 - 𝟭𝟵:𝟱𝟱 Remi Panossian Trio
𝟮𝟬:𝟮𝟬 - 𝟮𝟭:𝟬𝟬 李竺芯 Siri Lee
📍𝟲月𝟮𝟭日：
𝟭𝟳:𝟰𝟬 - 𝟭𝟴:𝟭𝟬 Joanna 王若琳
𝟭𝟴:𝟮𝟬 - 𝟭𝟴:𝟱𝟬 洪佩瑜 Pei-Yu Hung
𝟭𝟴:𝟱𝟱 - 𝟭𝟵:𝟱𝟱 Mounawar
𝟮𝟬:𝟮𝟬 - 𝟮𝟭:𝟬𝟬 理想混蛋 Bestards
時間：6月20、21日20:10~20:15
內容：以建築光影結合聲光設計，率先呈現《海山夜行》光雕展演精彩內容。
🟡新北市美術館交通資訊：
📍搭臺鐵：
鶯歌火車站文化路出口至對向「捷運通廊」，直行6分鐘可達。
📍搭捷運：
板南線捷運板橋站：轉乘公車702，至陶瓷博物館下車，沿館前路步行8分鐘即逹。
📍搭公車：
搭乘981、917、731
📍自行開車：
國道2號：八德鶯歌（18大湳）交流道出口往鶯歌方向，順行經鶯桃路、中山路右轉國慶街、文化路左轉館前路。
國道3號：三峽鶯歌（50A鶯歌）交流道出口往鶯歌方向，經三鶯大橋後右轉館前路。
📍停車場：
P1：北鶯停車場-汽車110席/機車30席
P2：三鶯轉運站北側停車場-汽車40席/機車130席
P3：三鶯轉運站南側停車場-汽車60席
P4：捷運鶯歌站前停車場-機車70席
P5：嘟嘟房停車場-汽車72席
P6：礫間停車場-汽車50席
P：水資源中心停車場（開放日期6/20、6/21、7/4、7/5）/機車停放200席美術館：汽車82席/機車26席