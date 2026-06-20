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Meta近日揭露泰國用戶行為數據，顯示社群平台如Instagram等等，已成為泰國消費者發現新品牌、新產品的首要平台，甚至已不再只是瀏覽陌生人動態的工具，而越來越傾向於成為私訊交流空間，其中又有高達85%的私訊內容被短影音取代。根據《泰國頭條日報》報導，目前IG已覆蓋超過80%的泰國Z世代，更有過半的千禧世代、X世代以及嬰兒潮世代，也將IG視為日常生活的重要組成部分。不過，相較於用戶規模成長，更值得關注的是用戶行為模式的變化，數據顯示，目前IG私訊中，超過85%的分享內容都是短影音。Meta將這種現象稱為「數字投石」，意指用戶將有趣的生活內容影片，透過私訊分享給朋友，以此代替傳統的文字聊天方式。 Meta甚至認為，這種互動模式正在成為推動社群電商發展的關鍵力量。在喜歡透過聊天決定如何購物的泰國消費者中，超過70%的人，會用IG私訊作為輔助決策。嗅到商機， Meta透露未來幾週內，IG將在泰國推出聯盟行銷功能，並與蝦皮（Shopee）展開合作，等新功能上線後，內容創作者就可以透過製作短影音介紹或評測產品，附上行銷連結，每當有用戶透過連結完成購買，創作者就可獲得銷售分成。泰國國立法政大學，新聞與大眾傳播學院的研究也顯示，TikTok、AI工具，已成為泰國Z世代獲取資訊、發現產品的重要管道，隨著短影音分享、私訊互動和聯合行銷功能不斷融合，IG正從傳統社群平台，逐漸演變為集合內容傳播、社群互動、購物消費於一體的新型數位生態系統。