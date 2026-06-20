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逛全聯選周三、周六逛超爽？婆媽認證：買一送一狂撿省錢

只要每到星期三、星期六就會自動走進全聯，去看買一送一有哪些東西，真的太有吸引力了

▲網友分享自己超愛周三、周六逛全聯，其原因就是這兩天全聯都會固定有「抗漲專區買一送一」，撿到許多便宜。（圖/全聯消費經驗老實說）

全聯每周固定福利大放送！周三、周末買一送一商品多元

這是因為全聯會在每周三以及周末兩天，推出限期「抗漲專區買一送一」的活動，而且這個活動並不是浮動的，而是每周三以及周末都會有

▲全聯本周三推出的抗漲專區買一送一，品項非常多元，而且每周都有不同商品輪番上陣，不少內行婆媽都知道。（圖/全聯官方提供）

另外這周末限定兩天，也有靠得住晚安好眠褲、雪碧汽水、這一小鍋剝皮辣椒以及統一製菓飛壘極碎冰買一送一呢！

全聯買一送一不怕漏！加入官方LINE即時推播

請打開你的LINE，加入「全聯福利中心」的官方LINE帳號，你就可以在優惠當天，收到官方推播的商品DM

▲加入全聯的LINE官方帳號，就可以在優惠當天收到最新買一送一的DM，每周三、周六都會收到，不會錯過任何優惠。（圖/記者張嘉哲翻攝）

全聯福利中心因為營業時間長、據點多，加上時不時就有超殺優惠，因此成為許多婆媽以及上班族買菜、補生活用品的首選。然而近日有網友討論，大家會不會跟我一樣，要逛全聯的話都會選每周三、周六去逛，有好多買一送一的產品，已經撿便宜好幾次了！貼文引起廣大迴響，不少婆媽都認同表示：「真的會特別挑周三、周六去逛，買一送一省超多錢，內行聰明人都知道。」有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「現在已經養成習慣，，常常有熱門餅乾或者泡麵早上就快要被搬光光，看來大家跟我一樣都很會搶便宜。」貼文曝光後，不少婆媽都表示、「醬油常常買一送一，周三也會撿到餅乾買一送一，全聯這優惠真的很不錯！」然而婆媽之所以很愛在周三、周末去逛全聯，，許多婆媽發現之後，就會固定每周同樣的時間去門市撿便宜。像是這周三（17日）時，全聯就有氣泡水、雷達電蚊香組、大醬軍黑金條豆干、Kid-O可可香草夾心餅乾都是買一送一！每周商品不同、買一送一的商品也從食物、零食、調味料、罐頭、泡麵、生活用品通通都有，婆媽每周都像在開驚喜包一樣非常期待。如果你看完這篇文章霧煞煞，根本不知道要去哪裡看這些資訊的話，其實非常簡單，，得知這周全聯有什麼東西買一送一，加入官方LINE好處不只可以知道這些資訊，像是過去芒果10元、蔬菜10元等也都會推播，常常去全聯的民眾還沒加入趕緊跟上囉！