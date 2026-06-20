日前蘋果在WWDC26發表iOS27、Siri AI與新一代Apple Intelligence，但外媒指出，蘋果可能還有3大功能還沒曝光，包含iPhone相機App可以客製化、Siri支援更多第三方AI模型，以及Apple Watch全新錶面，最快可能隨秋季新硬體一起亮相。
iPhone相機App客製化
外媒指出，蘋果原本規劃讓使用者可以調整相機介面，把閃光燈、曝光、計時器、景深、攝影風格、解析度等控制項，以類似小工具的方式重新排列，放到自己最順手的位置。這項功能目前尚未出現在iOS27首個開發者測試版中。9to5Mac分析認為，蘋果可能會把它留到9月，搭配傳聞中相機硬體大升級的iPhone18 Pro一起發表，讓新機發表會更有亮點。
Siri可串接更多AI聊天機器人
Siri支援更多第三方AI聊天機器人，現階段蘋果與OpenAI合作，Siri可整合ChatGPT，但傳聞中的新框架會讓更多AI服務透過App或擴充機制接入Siri，而不再只能依賴單一合作模式。
報導指出，蘋果已與OpenAI、Anthropic、Google討論相關整合方式，未來理論上可能讓Claude、Gemini等AI服務進入Siri生態。9to5Mac也提到，這項功能尚未正式亮相，可能與歐盟數位市場法、蘋果不想讓第三方AI蓋過Siri AI聲量，以及ChatGPT合作關係等因素有關。
Apple Watch新增簡化版錶面
外媒指出，蘋果正在開發一款簡化版錶面，概念來自Apple Watch Ultra專屬錶面，但會降低資訊複雜度，保留大時鐘設計，並減少部分複雜功能顯示。這項功能原本也被傳會在WWDC26登場，但最後並未公開。目前預期，蘋果可能會等到秋季新款Apple Watch亮相時一併推出。
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外媒指出，蘋果原本規劃讓使用者可以調整相機介面，把閃光燈、曝光、計時器、景深、攝影風格、解析度等控制項，以類似小工具的方式重新排列，放到自己最順手的位置。這項功能目前尚未出現在iOS27首個開發者測試版中。9to5Mac分析認為，蘋果可能會把它留到9月，搭配傳聞中相機硬體大升級的iPhone18 Pro一起發表，讓新機發表會更有亮點。
Siri支援更多第三方AI聊天機器人，現階段蘋果與OpenAI合作，Siri可整合ChatGPT，但傳聞中的新框架會讓更多AI服務透過App或擴充機制接入Siri，而不再只能依賴單一合作模式。
報導指出，蘋果已與OpenAI、Anthropic、Google討論相關整合方式，未來理論上可能讓Claude、Gemini等AI服務進入Siri生態。9to5Mac也提到，這項功能尚未正式亮相，可能與歐盟數位市場法、蘋果不想讓第三方AI蓋過Siri AI聲量，以及ChatGPT合作關係等因素有關。
Apple Watch新增簡化版錶面
外媒指出，蘋果正在開發一款簡化版錶面，概念來自Apple Watch Ultra專屬錶面，但會降低資訊複雜度，保留大時鐘設計，並減少部分複雜功能顯示。這項功能原本也被傳會在WWDC26登場，但最後並未公開。目前預期，蘋果可能會等到秋季新款Apple Watch亮相時一併推出。