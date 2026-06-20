台、韓股市今年狂飆，不過東協國家股市並未跟著翻騰。財信傳媒董事長謝金河表示，印尼股市今年慘跌，馬來西亞股市則呈現平穩，除新加坡外就屬泰國股市表現出色，穩健向上，看起來是台灣對泰國產生助力。台廠台達電子公司「泰達電」成為泰國第一大市值企業，角色跟台積電在台股一般重要，也帶動泰金寶，與其他在泰國設廠的台灣企業股價，例如jpp-KY、泰金-KY、六方科-KY、榮惠-KY等。
印尼股匯雙挫 泰股靠泰達電表現
謝金河今在臉書發表「台灣價值的東協外溢效應」貼文並指出，世界經濟不是平的，在東協國家今年更是顯著！今年印尼股市慘跌，雅加達股市從9172跌到5318，印尼盾一度貶破18000兌一美元。而泰國SET指數從1053.79跑到1607.25，是因為泰國股市有泰達電的助力。泰達電的HVDC讓台灣的台達電及泰國的泰達電股價飆漲，泰達電漲到372泰銖，市值超過4兆泰銖。
謝金河表示，最近泰國總理阿奴廷宣布要打造泰國製晶片計劃，希望在2050年成為東協半導體先進產業樞紐，這是泰國從傳統產業轉型的一次重大宣示！泰國的紡織、汽車等傳統製造業受到中國內捲受傷慘重，這次印尼這麼慘，一方面也是中國內捲，還有受到外資信任的女財長去職，印尼總統還把幾個重要產業收回國營，意外造成股匯雙雙巨挫。
「這次AI帶來的產業革命，對東協各國也帶來機會！」，謝金河說，台灣的泰國大使藍夏禮先生上任前來他辦公室拜訪，他強調泰國會成為PCB重要生產聚落，在去紅色供應鏈的大前提下，加上泰達電及台灣半導體產業鏈的協助，泰國會有不錯的機會，現在看起來這個現象正在發生。
馬來西亞檳城半導體聚落 能否與台灣供應鏈結合?
今年謝金河也走訪馬來西亞，他印象最深刻的是檳城，除了這是AVGO（博通）執行長陳福陽的故鄉，英特爾執行長陳立武也是柔佛人，這兩家公司在檳城都有龐大的生產基地，台灣的日月光，貿聯也都在檳城加碼。本來他要從檳城飛吉隆坡當天，約了台灣駐馬來西亞大使連玉蘋一起吃晚餐，沒想到大雨延誤，因此沒有碰到面。
謝金河指出，檳城是馬來西亞重要半導體聚落，未來會扮演什麼角色？這要看國家領導人的選擇！這些年東協各國在政治，經濟上都快速融入中國，每個國家都很親中，這也使得東協各國在美中角力下，角色變得尷尬，除了得不到AI紅利，更是吃足中國內捲苦頭。現在泰國政府慢慢感受到，也許台灣可以助一臂之力！馬來西亞也是這樣。
謝金河表示，馬來西亞總理安華登上大位有中國的協助，馬來西亞政府非常親中，但在發展半導體產業的大架構下，大馬政府選錯邊，很可能事倍功半，檳城如果和台灣供應鏈結合，可能發揮不可限量的威力，這也是連大使可以使力的地方！在發展AI的供應鏈上，美國是大腦，台灣是心臟，也許泰國，馬來西亞有機會成為手腳。台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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謝金河今在臉書發表「台灣價值的東協外溢效應」貼文並指出，世界經濟不是平的，在東協國家今年更是顯著！今年印尼股市慘跌，雅加達股市從9172跌到5318，印尼盾一度貶破18000兌一美元。而泰國SET指數從1053.79跑到1607.25，是因為泰國股市有泰達電的助力。泰達電的HVDC讓台灣的台達電及泰國的泰達電股價飆漲，泰達電漲到372泰銖，市值超過4兆泰銖。
謝金河表示，最近泰國總理阿奴廷宣布要打造泰國製晶片計劃，希望在2050年成為東協半導體先進產業樞紐，這是泰國從傳統產業轉型的一次重大宣示！泰國的紡織、汽車等傳統製造業受到中國內捲受傷慘重，這次印尼這麼慘，一方面也是中國內捲，還有受到外資信任的女財長去職，印尼總統還把幾個重要產業收回國營，意外造成股匯雙雙巨挫。
「這次AI帶來的產業革命，對東協各國也帶來機會！」，謝金河說，台灣的泰國大使藍夏禮先生上任前來他辦公室拜訪，他強調泰國會成為PCB重要生產聚落，在去紅色供應鏈的大前提下，加上泰達電及台灣半導體產業鏈的協助，泰國會有不錯的機會，現在看起來這個現象正在發生。
馬來西亞檳城半導體聚落 能否與台灣供應鏈結合?
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謝金河指出，檳城是馬來西亞重要半導體聚落，未來會扮演什麼角色？這要看國家領導人的選擇！這些年東協各國在政治，經濟上都快速融入中國，每個國家都很親中，這也使得東協各國在美中角力下，角色變得尷尬，除了得不到AI紅利，更是吃足中國內捲苦頭。現在泰國政府慢慢感受到，也許台灣可以助一臂之力！馬來西亞也是這樣。
謝金河表示，馬來西亞總理安華登上大位有中國的協助，馬來西亞政府非常親中，但在發展半導體產業的大架構下，大馬政府選錯邊，很可能事倍功半，檳城如果和台灣供應鏈結合，可能發揮不可限量的威力，這也是連大使可以使力的地方！在發展AI的供應鏈上，美國是大腦，台灣是心臟，也許泰國，馬來西亞有機會成為手腳。台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現！
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