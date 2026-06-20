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2026世界盃正如火如荼進行中，除了球場上的激烈對決，各種與球王有關的經典畫面也再度被球迷翻出回味，其中一段發生在2022卡達世界盃期間的賽後採訪，近日再度在社群平台瘋傳，不少球迷直呼「看一次哭一次」、「這是足球史上最溫暖的訪問之一」。當時阿根廷在世界盃四強擊敗克羅埃西亞後，阿根廷電視台記者索菲亞在場邊訪問梅西，她沒有詢問戰術或比賽內容，而是真誠地向梅西說出心裡話，她表示無論最終是否奪得世界盃冠軍，梅西對阿根廷人民的影響早已無可取代。許多孩子穿著印有10號的球衣長大，即便不是正版球衣，甚至只是自己想像製作的球衣，但梅西帶給他們的夢想與快樂，遠遠超越勝負本身。這位索菲亞更告訴梅西：「你讓許多人的人生熠熠生輝，這件事比世界盃冠軍更重要。」她感謝梅西多年來為阿根廷足球的付出，也希望他永遠記住，自己早已成為一整個世代共同的回憶。最讓球迷感動的是，採訪最後索菲亞沒有稱呼「Messi」或「Leo」，而是以一句「謝謝你，隊長」作為結尾，短短幾個字，卻讓全世界阿根廷球迷破防，也讓梅西露出溫暖微笑靜靜聆聽。隨著2026世界盃展開，這段影片再次在網路上掀起討論，許多球迷留言表示，梅西對阿根廷的意義早已超越足球本身，他代表的是陪伴、希望與夢想。有網友感嘆：「這個世界上踢足球的人沒有不認識梅西，阿根廷的孩子沒有不穿過他的10號球衣。」也有人說：「能活在梅西的時代，是球迷最大的幸福。」而在那次採訪後不到一週，梅西便率領阿根廷擊敗法國，奪下生涯首座世界盃冠軍，如今再回頭看這段訪問，許多球迷認為，當記者說出那番話時，梅西其實早已是無數人心中的冠軍。