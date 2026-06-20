好市多近日祭出美國黃金水蜜桃限時大特價，原價729元大跳水下殺，引發會員瘋狂搶購。而《NOWNEWS 今日新聞》記者日前踩點直擊賣場時，便發現官方早已悄悄上線一項高規格水果防護新服務，現場不僅有專人看顧，更能幫顧客「1顆顆翻面檢查」，直接物理性封鎖沒公德心的「亂戳黨」，讓民眾趁這波特價免沾手就能輕鬆挑水果防戳，貼心德政獲全場讚爆！
🟡 水蜜桃特價降價！網哭早買少賺近百元
每到炎夏 6 月，好市多進口的好市多水果向來是精打細算族群的搬貨重點。有網友昨在臉書公開社群「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」大方回報最新出清好康，透露在北投店驚見熱門的「美國水蜜桃」價格大跳水，原價 729 元當場祭出水蜜桃特價只要 630 元，現省近百元。
降價情報一出，立刻釣出大批早買的苦主會員崩潰直呼：「前幾天買還是 729 元！哭了，少賺一筆」、「哇！我太早買了...不過真的很甜，還想再買！」事實上，這款黃金水蜜桃近期降價速度極快，記者在 6 月 7 日前往北投好市多採買時，現場標價已從小幅微調至 700 元，沒想到才過不到兩週，賣場再度大刀一揮下殺到 630 元，降幅超有感。
🟡 記者直擊新服務！專人幫翻面防戳水果
水蜜桃表皮極其嬌嫩，以往只要一遇到特價，開放式貨架區就會湧現「施展大力金剛指」的顧客。不過，記者日前前往好市多北投店採買，便親眼目擊了好市多為了解決這項長年地雷，針對特定精緻水果祭出的高規格防護機制。記者當時詢問服務人員：「是怕有人亂戳嗎？」她笑回：「不要這麼直白好嗎？」
專人全程駐點看顧： 水蜜桃特價區旁配有專屬服務人員，不讓顧客有私自拆盒揉捏的機會。
一顆顆翻面檢查： 當會員選定想要哪一盒之後，工作人員會主動接過去，當著消費者的面，小心翼翼地將裡面每一顆水蜜桃逐一翻轉過來，讓消費者 360 度無死角檢視底部是否有異常。猶如在檢視高級珠寶，十分有趣。
消費者全程免沾手： 整個挑選過程中，消費者的雙手完全不需要觸碰水果。確定完美無瑕後，再由工作人員幫忙放進推車裡，徹底落實挑水果防戳的最高境界。
🟡 物理封鎖亂戳黨！全場讚今年最棒德政
這項低調上路的常態性機制，迅速在社群平台與 Threads 上掀起瘋狂好評。不少曾踩過爛水果地雷的資深會員高喊：「終於不用再抽抽樂、賭運氣了！」、「專業人員快手翻面，排隊動線反而變快了。」
想要趁著這波特價入手這款好市多必買2026夏季限定水果的民眾，現在前往賣場終於可以安心大膽地放進購物車。不僅能享受完全不沾手的高規格採買體驗，更能確保抱回家的是百分之百完美無瑕的鮮甜果實！
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每到炎夏 6 月，好市多進口的好市多水果向來是精打細算族群的搬貨重點。有網友昨在臉書公開社群「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」大方回報最新出清好康，透露在北投店驚見熱門的「美國水蜜桃」價格大跳水，原價 729 元當場祭出水蜜桃特價只要 630 元，現省近百元。
🟡 記者直擊新服務！專人幫翻面防戳水果
水蜜桃表皮極其嬌嫩，以往只要一遇到特價，開放式貨架區就會湧現「施展大力金剛指」的顧客。不過，記者日前前往好市多北投店採買，便親眼目擊了好市多為了解決這項長年地雷，針對特定精緻水果祭出的高規格防護機制。記者當時詢問服務人員：「是怕有人亂戳嗎？」她笑回：「不要這麼直白好嗎？」
一顆顆翻面檢查： 當會員選定想要哪一盒之後，工作人員會主動接過去，當著消費者的面，小心翼翼地將裡面每一顆水蜜桃逐一翻轉過來，讓消費者 360 度無死角檢視底部是否有異常。猶如在檢視高級珠寶，十分有趣。
消費者全程免沾手： 整個挑選過程中，消費者的雙手完全不需要觸碰水果。確定完美無瑕後，再由工作人員幫忙放進推車裡，徹底落實挑水果防戳的最高境界。
這項低調上路的常態性機制，迅速在社群平台與 Threads 上掀起瘋狂好評。不少曾踩過爛水果地雷的資深會員高喊：「終於不用再抽抽樂、賭運氣了！」、「專業人員快手翻面，排隊動線反而變快了。」
想要趁著這波特價入手這款好市多必買2026夏季限定水果的民眾，現在前往賣場終於可以安心大膽地放進購物車。不僅能享受完全不沾手的高規格採買體驗，更能確保抱回家的是百分之百完美無瑕的鮮甜果實！