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▲賈永婕（如圖）自 2024 年接掌台北 101 董事長以來，積極推動商場年輕化與國際化轉型，帶領團隊繳出亮眼業績。（圖／賈永婕臉書）

台北101董事長賈永婕近日獲選夢幻雇主榜單前三名，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀並列，讓賈永婕興奮發文直呼：「人生高光時刻！」然而留言區卻有酸民質疑「買榜」，對此本人則高EQ回應：「誰要去買這個榜啦。」賈永婕接任台北101董事長後話題不斷，近日有媒體公布「最夢幻老闆排行榜」，前三名是黃仁勳、張忠謀以及賈永婕，榜單一出引發網友熱議。賈永婕本人得知後開心發文，嗨喊：「天啊！人生高光時刻！不敢相信，我居然居然第三名，重點是前兩名是黃仁勳、張忠謀，好勵志喔。」不少網友留言鼓勵：「你值得的！你真的幫台灣加分很多」、「誰說您第三名的，在我心中以上三位都是第一名」、「共同的優點都是愛台灣的」、「台灣有你真好」、「超愛賈董的真性情～這榜單實至名歸。」不過底下卻也有酸民吐槽：「聯發科居然沒上榜，那可信度就特別低，會大方引用的這勇氣想必是梁靜茹給的」、「賈董排第三就表示台灣沒有其他好頭家（老闆）了。」沒想到，排行也引來網友留言質疑：「前兩名實至名歸，至於第三名我是不太相信，全台灣比妳好的企業家雇主比比皆是，是不是買榜我是不知道。」直接點名賈永婕花錢買榜。對此，本人親自現身留言區回覆：「誰要去買這個榜啦！」展現超高EQ。賈永婕自 2024 年接掌台北 101 董事長以來，積極推動商場年輕化與國際化轉型，不僅帶領 101 繳出亮眼業績，日前更成功促成全球知名極限運動家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登 101 的壯舉，成功將台灣推向國際舞台，帶來曝光度。