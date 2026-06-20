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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道的構想，卻遭北市府大地工程處發布新聞稿反擊，更稱「打臉」、「酸外行」。對此，國民黨台北市議員秦慧珠看不下去，直呼各局處發言要冷靜理性面對外界批評，避免攻擊個別提出問題的人，不管是議員或是他黨派參選人，這是應該把持的規矩、風度跟態度也要兼顧。秦慧珠今和蔣萬安一同拍形象照，會前被媒體問到怎麼看近期北市府許多局處新聞稿回應相當有政治性，是否覺得恰當？她直言政府應該是四平八穩，駁斥不當的批評對市政的誤解，甚至故意引導風向，但風度跟態度還是要兼顧。日前「台北大縱走」成為台北市長選戰焦點議題，沈伯洋日前提出，應推動「大台北天際線」計畫，並透過補足步道斷點、強化交通路網等方式，提升登山環境與步道串聯性；同時他也重申，「台北大縱走」早在前台北市長柯文哲時代就開始，但到了蔣萬安接手後，目前是都沒有什麼相關進展。然而，台北市政府大地處罕見地在禮拜天上午發布新聞稿，標題直寫「打臉沈伯洋『天際線』說 大地處酸外行：別空想 勿抹煞基層努力」，稱真正熱愛山林的山友絕對會反對這樣外行的說法，更說多認識臺北山系，不要一再空想、不要紙上談兵。