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效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣火球男」孫易磊，今（20）日迎接本季一軍第2次先發，交手太平洋聯盟第2名的福岡軟銀鷹隊，孫易磊開局就遇到亂流，被敲出2安，加上捕手發生捕逸，單局失掉2分，3局上又被正木智也敲出陽春砲，4局上結束，火腿隊0：3落後。孫易磊此役開局就出現亂流，連續被正木智也、柳町達敲出安打，面對二、三壘有人得得點圈危機，孫易磊讓近藤健介敲出滾地球出局，但也失掉分數，後續捕手進藤勇也發生捕逸，免費奉送軟銀隊第2分。壘上跑者清空後，孫易磊也回穩，接連解決栗原陵矢、柳田悠岐，抓下首局第3個出局數。2局上孫易磊回穩，連續解決石塚綜一郎、牧原大成以及海野隆司，完成此役首次3上3下。3局上孫易磊三振野村勇後遭到狙擊，與正木智也纏鬥8球後，失投的變速球被敲出左外野陽春砲，失掉此役第3分。挨轟後孫易磊對柳町達投出三振，不過又被近藤健介敲安，但他穩住陣腳，解決4棒的栗原陵矢。4局上孫易磊讓柳田悠岐、石塚綜一郎連續敲出飛球出局，兩出局後被牧原大成敲安，又保送海野隆司，得點圈危機孫易磊回穩，3球三振野村勇，讓軟銀隊留下殘壘。第一棒：水谷瞬、中外野手第二棒：水野達稀、游擊手第三棒：Franmil Reyes、指定打擊第四棒：清宮幸太郎、一壘手第五棒：Ariel Martinez、左外野手第六棒：万波中正、右外野手第七棒：野村佑希、三壘手第八棒：大塚瑠晏、二壘手第九棒：進藤勇也、捕手先發投手：孫易磊第一棒：正木智也、中外野手第二棒：柳町達、右外野手第三棒：近藤健介、左外野手第四棒：栗原陵矢、三壘手第五棒：柳田悠岐、指定打擊第六棒：石塚綜一郎、一壘手第七棒：牧原大成、二壘手第八棒：海野隆司、捕手第九棒：野村勇、游擊手先發投手：Carter Stewart Jr.