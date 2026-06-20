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手機長時間曝曬恐傷電池

▲皮克敏需要定位、步數紀錄與背景運作，若長時間在烈日下邊走邊玩，手機不只耗電變快，也容易出現過熱。（圖／記者周淑萍攝）

外出玩《皮克敏》更耗電

手機過熱會出現這些情況

▲蘋果官網提醒，iPhone 最適合使用的溫度是0~35度。（圖／翻攝官網）

降低手機過熱4招最實用

不要讓手機曬太陽

減少邊充邊玩

玩《皮克敏》時少開畫面

發燙時先拆殼、降亮度

中央氣象署指出，端午連假天氣高溫炎熱，台灣各地高溫約32至36度，部分地區甚至有連續3日36度以上高溫機率，如果外出玩《皮克敏》可能更要留意手機防曬，因皮克敏需要定位、步數紀錄與背景運作，若長時間在烈日下邊走邊玩，手機不只耗電變快，也容易出現過熱，蘋果官方示警，應該避免將iPhone暴露在高於35度的環境中，因高溫可能會永久損害電池的蓄電量。夏天高溫讓人受不了，手機其實也可能「中暑」，蘋果官方提醒，iPhone最適合使用的環境溫度為0°C至35°C。若長時間暴露在高於35°C的環境中，可能永久損害電池蓄電量，也就是會影響「電池健康度」，導致手機即使充飽電，續航力也可能變差。《皮克敏》是一款透過走路、探索、種花與蒐集皮克敏的遊戲，玩家出門散步時，遊戲會透過定位與步數紀錄累積進度。連假外出玩《皮克敏》時，手機可能同時承受高溫日曬、GPS定位、螢幕高亮度與背景活動，若玩家邊走邊種花、開地圖、打蘑菇，甚至邊充電邊玩，發熱與耗電情況都會更明顯。1.充電變慢或暫停2.螢幕變暗或變黑3.行動網路訊號變弱4. 相機閃光燈或部分功能可能暫時停用5.App效能下降，如遊戲影格率降低、處理時間變長，操作起來不如平常順暢。6.出現溫度警示畫面外出玩《皮克敏》或拍照時，盡量避免把手機長時間放在陽光下，像是汽車內、機車置物箱、擋風玻璃下方都不適合放手機，因為密閉空間升溫速度快，溫度可能比戶外更高。充電本來就會讓手機升溫。若同時玩遊戲、開定位、錄影或看影片，熱量會更集中，手機已經燙手時，建議先停止充電，也不要繼續重度使用。若只是累積步數，可把螢幕關掉，將手機放在包包或口袋中，不需要一路開著遊戲畫面，不種花時也可暫停花朵種植，等需要解任務時再開啟，減少GPS與背景活動負擔。手機殼太厚會影響散熱，發熱時可先取下保護殼，並降低螢幕亮度，熱點、藍牙、背景App、AR相機等高耗電功能，也可以暫時關閉，切記不要把手機放進冰箱，也不要直接對著冷氣猛吹，避免溫差過大造成內部凝結水氣。