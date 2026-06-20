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▲詹姆斯伯羅斯是《六人行》的初代導演，奠定這部劇的喜劇風格。（圖／翻攝自IMDb）

曾執導《六人行》（Friends）、《歡樂酒店》（Cheers）等無數經典美劇的美國傳奇電視導演兼創作人詹姆斯伯羅斯（James Burrows）被證實於美國時間6月19日安詳辭世，享壽85歲。詹姆斯一生獲獎無數，生涯共斬獲11座艾美獎肯定，並以超過千集的電視劇作品，成為美國電視史上最具影響力的多鏡頭情境喜劇開創者與大師級人物。根據美國《People》雜誌與《BBC》、《法新社》等外媒報導，詹姆斯伯羅斯的家人稍早發表聲明，證實他在摯愛家人的陪伴下安詳離世，但並未透露具體的死亡地點。家人在聲明中表示：「我們在此緬懷詹姆斯伯羅斯非凡的一生與留下的傳奇，他用超過半個世紀的時間，形塑了無數世代的喜劇，並為全世界觀眾帶來無法估量的歡樂。」同時，家人也驕傲地說：「他不僅是一位傑出的導演，更是一位充滿人情味的導師和創意推動者。以幽默、真誠和對人性的深刻理解，塑造了無數經典角色，並為全球觀眾帶來無數歡笑與感動。」詹姆斯伯羅斯於1940年出生於洛杉磯，畢業於耶魯大學戲劇學院碩士班。他於1970年代出道，職業生涯橫跨50多年，一共執導、製作及編寫了超過1000集的電視喜劇。在好萊塢發展的數十年間，他累計獲得高達40多次的黃金時段艾美獎提名，並順利奪下11座艾美獎與5座美國導演工會獎，更曾獲頒美國導演工會電視導演終身成就獎。他的電視導演生涯早期曾參與《瑪麗泰勒摩爾秀》（The Mary Tyler Moore Show）等劇。隨後，他的首座艾美獎憑藉經典喜劇《陽光計程車公司》（Taxi）奪得。他最為人熟知的成就，是共同創作了長壽喜劇《歡樂酒店》（Cheers）並執導多達236集，該劇衍生劇《歡樂一家親》（Frasier）同樣大受歡迎。除了早期的經典作品，詹姆斯伯羅斯的執導足跡更遍及《六人行》、《宅男行不行》（The Big Bang Theory）、《威爾與格蕾絲》（Will & Grace）以及《邁克和茉莉》（Mike & Molly）等當代熱門影集，被視為電視界的幕後靈魂。近年來，他更罕見走向幕前，在影集《回歸》（The Comeback，又譯喜開二度）中客串飾演自己，與《六人行》女星麗莎庫卓（Lisa Kudrow）同台飆戲。隨著他的離世，許多曾與他合作的演員紛紛表達哀悼。麗莎庫卓在社群平台上發文，感謝他所做的一切；而在《威爾與格蕾絲》中飾演威爾的艾瑞克麥柯馬克（Eric McCormack）也表示，他是50年來電視喜劇界舉足輕重的人物。國家廣播公司（NBC）發言人則指出，他的離世對全球電視與喜劇界而言，無疑是一場無法估量的巨大損失，也象徵著美國電視喜劇黃金時代一個偉大篇章的落幕。