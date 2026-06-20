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▲英格蘭球星馬奎爾現身紐約街頭，在路邊賣2026年世界盃卡包，讓不少粉絲十分驚訝。（圖／翻攝自X）

▲馬奎爾現身曼聯主題餐酒館與球迷同樂，讓不少粉絲十分驚訝。（圖／翻攝自X）

2026世界盃激戰正酣，各國球星齊聚賽場爭奪最高榮耀，不過英格蘭代表隊名單公布後，效力於曼聯（Manchester United）的後衛哈利・馬奎爾（Harry Maguire）卻意外落選，成為本屆賽事討論度最高的遺珠之一，就在球迷還在為他的落選感到惋惜時，身價1000萬英鎊（約3.6億元新台幣）的馬奎爾近日竟被發現現身美國紐約街頭，化身「一日店員」親自販售球星卡包，讓不少路人當場看傻眼。從網路流傳的畫面可以看到，馬奎爾站在攤位前向民眾介紹商品，甚至親手遞出卡包與粉絲互動，由於畫面實在太過反差，許多網友第一時間還以為是AI合成影片，紛紛留言表示：「真的假的啦？」、「我還以為是長得很像的人」、「誰想得到馬奎爾會去賣卡包」。事實上，這是知名球星卡品牌舉辦的宣傳活動，特別邀請馬奎爾到紐約與球迷近距離互動，也讓他意外解鎖人生新身分。除了街頭活動之外，馬奎爾也前往當地知名曼聯主題酒吧與球迷見面，消息曝光後吸引大批紅魔球迷到場朝聖，不少人把握難得機會與偶像合照、索取簽名，雖然無法代表英格蘭出征世界盃，但對於長期支持他的球迷而言，能夠近距離見到本人，反而成了另類驚喜。有不少球迷也藉此機會替馬奎爾抱屈，認為他本季在曼聯表現穩定，理應獲得國家隊徵召，有網友直言：「這次沒帶他真的看不懂」、「英格蘭後防沒幾個比他更硬」、「他這季其實踢得很好」，當然也有人苦中作樂，笑稱馬奎爾是「世界盃沒踢到，直接開啟副業模式」，甚至封他為「最強兼職店員」。過去幾年，馬奎爾曾因場上失誤遭到外界批評，甚至被球迷戲稱為「航母」，但近兩個賽季逐漸找回狀態，也重新贏得不少支持者認可，這次即使無緣世界盃舞台，他仍以輕鬆幽默的方式與球迷互動，再次展現親民形象。不少球迷也期待，這位英格蘭鐵衛能夠利用休賽季好好調整狀態，並在新球季繼續為曼聯與自己的國家隊夢想努力。