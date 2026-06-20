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綠線災情Ultra也中招

「沒摔沒進水」更新後螢幕突然出現直線

三星尚未正式說明

Galaxy S23用戶先做3件事

三星Galaxy S23系列近期傳出螢幕綠線災情，海外多名Galaxy S23、S23+、S23 Ultra用戶反映，手機安裝One UI系統更新後，螢幕突然出現垂直綠線或粉紅線。由於問題疑似與系統更新後發熱、面板老化或硬體狀態有關，讓不少三星舊旗艦用戶擔心中招。若Galaxy S23尚未更新，建議先暫緩安裝並完成資料備份；若螢幕已出現異常亮線，也應立即拍照錄影存證，並向三星客服或授權維修中心確認維修方案，但目前官方尚未出面說明。根據外媒報導，三星近期向舊款旗艦手機推送One UI 8.5更新，但部分Galaxy S23系列用戶在更新後，發現螢幕出現無法消除的垂直亮線，顏色包含綠線、粉紅線等。災情集中在標準版Galaxy S23、Galaxy S23+，連Galaxy S23 Ultra也有用戶反映類似情況。有Galaxy S23 Ultra用戶在X平台向三星印度帳號反映，自己的手機在安裝最新軟體更新後，螢幕立即出現垂直綠線，強調手機沒有物理損壞、螢幕裂痕或摔落痕跡，希望三星能針對疑似更新造成的問題提供免費螢幕更換。另外也有用戶回報，除了螢幕出現粉紅色或綠色直線外，還遇到字體大小、顯示比例異常跳動，畫面閃爍、動畫卡頓、顯示縮放不穩等狀況。外媒分析，三星AMOLED螢幕過去就曾出現類似綠線問題，部分案例被認為可能與面板、排線、發熱或硬體老化有關；而系統更新時，手機常會長時間運作、下載與安裝資料，過程中可能導致機身溫度升高，也讓部分用戶懷疑更新只是觸發問題的時間點。不過截至目前，三星尚未正式確認One UI 8.5更新就是造成Galaxy S23系列綠線的直接原因，也尚未針對這波災情提出解法。若Galaxy S23系列用戶尚未安裝One UI 8.5，建議可先觀望一段時間，等待三星後續是否釋出說明或修正。若仍想更新，建議先備份手機資料，並選擇在室溫較低、電量充足、手機未過熱的狀態下進行更新，避免邊充電邊更新或在高溫環境長時間安裝。