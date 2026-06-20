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▲飲料品牌總部力挺自家員工，讓不少民眾大讚。（圖／翻攝自Threads@dailydae.tea）

▲一名飲料店工讀生遭4.7萬美食網紅公審，引發不少民眾力挺。（圖／翻攝自Threads）

擁有4.7萬粉絲的美食帳號「台男美食」近日捲入公審店員風波，引爆Threads與Instagram大量討論，事件起因於飲料店工讀生拒絕讓顧客將固定配方飲品「三皇黛黛茶」去除珍珠，雙方溝通後爆發爭議。工讀生指控對方不僅拍攝自己工作畫面，還將照片發布於社群限時動態，並向品牌總部投訴其服務態度不佳，引發軒然大波。對此，工讀生透過社群公開喊告，品牌總部也力挺工讀生：「任何意見與批評我們都願意面對，但不樂見針對特定員工的偷拍、人身攻擊、網路公審等行為。」讓不少民眾大讚飲料總部。事件發酵後，該名店員出面還原經過，表示自己只是按照公司標準流程服務顧客，卻在事後發現工作畫面遭拍攝，甚至照片被發布到社群平台限時動態，並搭配負面評論內容。店員認為此舉已對個人名譽及生活造成影響，因此決定公開說明，希望外界了解事情始末，而非只聽信單方面說法。面對輿論持續延燒，該名網紅也透過社群平台發布聲明，強調自己並非刻意公審任何人，只是分享當天實際消費經驗，他認為事件之所以越演越烈，與後續處理方式有關，同時表示自己的名譽也受到損害，甚至波及無辜人士，因此已前往警局報案，將對涉及公開辱罵及相關指控者採取法律行動。隨著事件持續擴大，飲料品牌總部也罕見出面回應，總部表示，第一線服務人員均依照既定規範執行工作內容，商品配方及銷售方式都有明確標準，不應由基層員工承擔額外壓力。品牌同時強調，支持員工在合法範圍內捍衛自身權益，也呼籲外界理性討論，避免對特定個人進行攻擊。