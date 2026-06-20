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▲LINE網頁版免下載即可在電腦上使用LINE。（圖／記者周淑萍攝）

LINE網頁版即將退場

LINE官方網頁版替代方案

Chrome版LINE和LINE電腦版差在哪？

▲iPhone鏡像輸出可以把iPhone畫面同步到Mac上，使用者可直接在Mac電腦上操作手機裡的LINE App。（圖／翻攝官網）

無法下載LINE App，iPhone、Mac用戶一招勉強可解

iPhone鏡像輸出方式

LINE官方先前公告，Chrome版LINE結束服務時間從原訂2025年9月22日延後至2026年上半年，雖然暫時多了緩衝期，但網頁版LINE最終仍會退場，且目前已經進入6月，服務準備已經步入倒數階段，用戶最好提前尋找替代方案。不少上班族過去習慣使用的Chrome版LINE，因為不需要另外安裝電腦版App，只要透過Google Chrome瀏覽器就能登入、收發訊息，成為許多公司電腦、公用電腦或無法安裝軟體族群的替代方案。Chrome版LINE又被稱為「LINE網頁版」，正式名稱為「LINE Google Chrome擴充功能」，是安裝在Google Chrome瀏覽器裡的擴充功能，不需要在電腦上下載軟體登入就能立即使用，不少企業基於資安考量，會限制員工自行下載未經授權的軟體，因此部分使用者會改用Chrome版LINE，不過，隨著LINE官方確認Chrome版LINE將在2026年上半年結束服務，未來若公司電腦不能安裝App，或使用的是不支援LINE電腦版的系統，就可能受到影響。LINE官方建議，未來若想繼續在電腦或其他裝置上使用LINE，可改用LINE電腦版App，包含Windows版、Mac版，或透過智慧手機版、平板電腦版LINE登入使用。不過，對於公司電腦無法安裝軟體、電腦版本太舊，或ChromeOS、Linux等沒有官方獨立LINE應用程式的用戶來說，Chrome版LINE退場後，恐怕仍需要提早和公司資訊部門確認是否能安裝電腦版LINE，或改用手機、平板等其他裝置處理訊息。Chrome版LINE只要在Google Chrome瀏覽器安裝擴充功能，就能登入LINE使用。優點是方便、輕量，也適合無法自行安裝App的使用環境；但缺點是功能較精簡，主要只能進行文字聊天、傳送貼圖、圖片與檔案等基本通訊功能。LINE電腦版則是獨立App，需下載安裝在Windows或Mac電腦中，功能比Chrome版完整，包含語音通話、視訊通話等服務，也較符合LINE未來主推的使用方向。不過，缺點就是需要安裝權限，對於公司電腦、受管制電腦或較老舊系統來說，可能會遇到無法安裝或無法使用的問題。若是iPhone與Mac用戶，Chrome版LINE退場後，也可嘗試使用蘋果「iPhone鏡像輸出」功能，作為不能安裝LINE電腦版App時的解法。iPhone鏡像輸出可以把iPhone畫面同步到Mac上，使用者可直接在Mac電腦上操作手機裡的LINE App，並透過Mac鍵盤、滑鼠或觸控板打字、點選與收發訊息。iPhone需要升級到iOS18或以上版本，Mac則需搭載macOS Sequoia 15或以上版本，且為Apple晶片Mac，且兩台裝置必須登入同一個Apple帳號，並開啟雙重認證，同時開啟Wi-Fi與藍牙，iPhone也要放在Mac附近並維持鎖定狀態。設定時，在Mac上打開「iPhone鏡像輸出」App，系統會要求解鎖或驗證iPhone，接著可選擇是否允許Mac接收iPhone通知，完成後，Mac畫面就會出現iPhone介面，使用者可點開手機裡的LINE App，直接在電腦上回覆訊息、傳貼圖、查看對話。