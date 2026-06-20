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投降都還來不及！剛果代表隊遭摩洛哥 40-1 血虐

▲ENC 英雄聯盟項目排名前 16 名，中華隊位列全球第7名，成為邀請隊伍之一。（圖／ENC）

ENC 正賽 11 月登場！中華代表隊名單出爐

《英雄聯盟》電競史上速通慘案一次看

南美慘案：連線問題放棄比賽

韓國慘案：王者三星白的初露鋒芒

▲S4冠軍隊伍SSW曾是創造出最快結束比賽紀錄的隊伍之一。（圖／資料畫面）

沙烏地阿拉伯創辦電競基金會（Esports Foundation）主辦的「2026 電競國家盃（ENC26）」近期正進行《英雄聯盟》資格賽。而昨（19）日卻有一場比賽震撼全球玩家：由民主剛果對決摩洛哥代表隊，後者竟僅花 13 分鐘便結束比賽，成為 LOL 電競史上第 12 短的比賽。賽後剛果隊長出面無奈發聲，也讓 ENC 資格賽的舉辦品質備受質疑。昨（19）日舉辦的 ENC 中東與非洲區資格賽中，摩洛哥代表隊僅用時 13 分鐘，便以 40 比 1 的懸殊人頭數擊敗剛果代表隊，連系統允許發起投降的 15 分鐘都還沒到。驚人的賽事結果出爐後，剛果民主共和國隊長 I_am_Jones 無奈發文，直指隊伍是在高達 400ms 的網路延遲下出賽。他控訴賽事方沒有安排賽前測試時間，等隊伍真正進入比賽、發現延遲問題的嚴重性時，已來不及處理。Jones 補充，隊伍不只得在 400ms 的惡劣環境下比賽，分組對戰還碰上了「一群怪物級對手」，雖然向官方對連線品質提出質疑，但他也坦言無法改變任何賽事結果，只能接受現狀；而摩洛哥代表隊教練賽後也向剛果隊長致意。對於《英雄聯盟》這類極度仰賴即時反應的電競項目來說，400ms 幾乎已達無法正常進行遊戲的程度，雖然剛果隊的帳面實力不如對手，但若非網路異常，也不至於如此迅速遭擊潰。事實上，ENC 是以國家與地區代表隊為核心的新型國際電競賽事，《英雄聯盟》項目最終將有 32 支隊伍進軍正賽。其中 16 支隊伍可依 ENC 積分獲得直接邀請，其餘名額則透過各區線上資格賽與外卡途徑產生。官方目前已公開 112 個國家與地區的代表隊陣容，正賽預計將於 11 月 21 日至 29 日登場。台灣方面，中華代表隊則是直接邀請資格的16 支隊伍之一，電競國家盃將在 11 月於世界舞台上與中韓、歐美等強權對決，甚至韓國隊陣容也由Faker領軍。本次中華隊由教練「戰馬」領軍，陣容如下：上路 1Jiang、打野Junjia、中路hongQ、AD位Doggo、輔助ShiauC。事實上，英雄聯盟電競慘案時常發生在各種實力差距過大的低層級聯賽，但在英雄聯盟的一級聯賽當中，同樣有不少速通慘案發生。史上最快結束的英雄聯盟電競單局比賽發生在2019年哥斯大黎加LTL聯賽開幕戰，當時由ANT vs TH，但是在ANT隊中AD斷線的情況下，ANT幾乎算是放棄了這場比賽，TH則直接在下路集結速推，在7分34秒打破主堡結束這場荒唐的比賽。另一場恐怖的速通比賽，則是實打實的實力壓制，在毫無任何環境、網路因素的影響下在韓國聯賽2014年冬季冠軍上，受到SKT T1剛剛拿下S3世界冠軍的影響，韓國英雄聯盟開始湧入大量的電競好手與隊伍參賽，但也一度讓隊伍間實力差距過大。而在2013年11月23日當天由Samsung Galaxy Ozone對決Team Dark，最終三星以8分20秒時間打破Team Dark主堡，當年冬季冠軍賽打完之後，三星最終輸給T1屈居亞軍，但Team Dark則是墊底第16名被淘汰的隊伍，實力差距顯而易見，這場比賽一度長年成為英雄聯盟電競賽事最快結束比賽冠軍，直到2019年才被上面案例超越。而隔年Samsung Galaxy Ozone改名為SSW，陣中選手包含上路 (Top)：Looper (張亨碩)、打野 (Jungle)：DanDy (崔任奎)、中路 (Mid)：PawN (許元碩)、下路 (ADC)：imp (具晟彬)、輔助 (Support)：Mata (趙世衡)，這一隊也成為S4世界冠軍。