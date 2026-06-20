夏天玩水別只去六福村、馬拉灣！全台最大衝浪水樂園驚喜進駐嘉義故宮南院旁，這座話題新地標不僅擁有最強人造衝浪池，幕後大老闆更是全台熟知的笑笑羊樂園大亨。因應試營運，官方狂拋限時「買大送小」神級早鳥好康，下單再加碼免費送萌寵樂園門票，為大小朋友奉上今年夏天最消暑的水陸雙重體驗。
🟡 全台最大衝浪池！人造浪初學者也能玩
這座驚豔亮相的全新玩水地標，是位於嘉義故宮南院旁的「芯浪國際滑板衝浪公園」。園區內最受矚目的核心設施，便是引進亞洲頂級人工造浪技術的「乘風破浪」衝浪聖殿。透過強大引擎製造出穩定且安全的無盡浪管，並配有專業教練貼身指導，不論是連板子都沒摸過的衝浪小白還是資深浪客，都能在安全環境下體驗極速破浪的快感。
除了全台最大衝浪池外，園區還設有 11 座滑水道、深達 120 公分的網美池「海洋之芯」，並提供免費借用救生衣、手臂圈服務。想要追求刺激的遊客，更有乘坐專用泳圈、從高空皮艇滑道俯衝的「競速流域」，以及水槍大戰等趣味關卡，是今年最具話題性的暑假玩水景點。
🟡 超殺早鳥980元！買大送小再送萌寵券
除了設施好玩到讓人上癮，官方官網更投下震撼彈，即日起至 6 月 30 日前線上預訂，就能搶到限量「買大送小優惠」早鳥套票，超狂內容僅需 980 元！
這套大禮包規格高得嚇人，內容直接包含：芯浪全票 1 張、兒童票 1 張，還加碼送「滑板衝浪體驗課程 2 堂」，以及隔壁超火紅的「咩咩上樹萌寵樂園入園券 2 張」，直接一票玩轉水陸雙樂園！官方提醒，該專案的兒童票限 3 歲（含）以上、未滿 12 歲以下（或身高 100 至 120 公分）的幼童使用。
消費者付款完成後，只需憑電子信箱內的 QR Code 電子憑證，至景點核銷處即可當場兌票入場。由於此為早鳥特惠商品，若當日營業時間結束前未使用將視同逾期，精打細算的家長們一定要抓緊在 6 月 30 日前手刀下單，就能帶著孩子在 7 月 1 日至 8 月 31 日的整個暑假期間瘋狂爽玩！
🟡 豪砸15億建台版Club Med！老闆背景超狂
這座高規格水樂園的幕後推手，正是光禹國際董事長字維新。美國名校雷鳥國際管理學院 MBA 畢業的他背景顯赫，曾操盤過多座國際地標級大樂園。看準嘉義高鐵、科學園區與故宮南院的「黃金三角」外溢效應，斥資 15 億元，要在台灣打造首座媲美全球領導品牌「Club Med」的全包式野奢度假村！
字維新的戰略採水陸三步驟大布局：
第一步（陸）： 率先推出引進瑞士笑笑羊、創下 70 萬人次到訪的「咩咩上樹萌寵樂園」一炮而紅。
第二步（水）： 今年6月進一步開放全台唯一的「水上衝浪公園」，強勢補足國旅缺口。
第三步（宿）： 預計明年（2027年）更將與雲品國際跨界合作，正式落成 31 棟湖畔獨棟 Villa 與米其林級餐飲服務。
透過「一次付費、玩到飽」的 All-Inclusive 精神，要把過去國人得飛峇里島才能享受的頂級體驗直接搬到嘉義，超前衛的樂園王國夢想，正一步步改寫台灣的休閒觀光規格！
🟡 同場加映！老牌水樂園聯手激省 999 元
老牌水樂園也拋震撼彈！麗寶馬拉灣與六福水樂園限時推出「雙城水樂園」方案，即日起至 7 月 31 日止，限時限量特價 999 元，就能一次擁有兩大樂園門票（等同買一送一），且整個暑假（至 9 月 30 日）皆適用。
官方提醒，此方案每人限購 2 張。購票後必須先進入馬拉灣園區，並於當天 17:00 前至現場「HOSA 商店」出示 QR Code 兌換六福水樂園實體票，當日未換視同放棄，想制霸全台水樂園的民眾快手刀搶購！
📍【芯浪國際滑板衝浪公園 小檔案】
園區地址： 嘉義縣太保市東勢里 015 鄰故宮東路 30 號（故宮南院旁）
營業時間： 10:00 - 17:00（每週一、四店休。最後入場時間為閉園前 60 分鐘，設施於閉園前 40 分鐘陸續關閉）
設施亮點： 全台最大滑板衝浪池、11座滑水道、高空皮艇「競速流域」、奢華包廂「池畔靜灣」
980元早鳥特惠（6/30前預訂）： 含水樂園全票與兒童票各 1 張、專業衝浪體驗課 2 堂、免費加碼送咩咩上樹萌寵樂園入園券 2 張（適用對象為 3 至 11 歲或 100-120cm 兒童）
官方網站：https://www.xinflowsurfingpark.com
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這座驚豔亮相的全新玩水地標，是位於嘉義故宮南院旁的「芯浪國際滑板衝浪公園」。園區內最受矚目的核心設施，便是引進亞洲頂級人工造浪技術的「乘風破浪」衝浪聖殿。透過強大引擎製造出穩定且安全的無盡浪管，並配有專業教練貼身指導，不論是連板子都沒摸過的衝浪小白還是資深浪客，都能在安全環境下體驗極速破浪的快感。
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第二步（水）： 今年6月進一步開放全台唯一的「水上衝浪公園」，強勢補足國旅缺口。
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園區地址： 嘉義縣太保市東勢里 015 鄰故宮東路 30 號（故宮南院旁）
營業時間： 10:00 - 17:00（每週一、四店休。最後入場時間為閉園前 60 分鐘，設施於閉園前 40 分鐘陸續關閉）
設施亮點： 全台最大滑板衝浪池、11座滑水道、高空皮艇「競速流域」、奢華包廂「池畔靜灣」
980元早鳥特惠（6/30前預訂）： 含水樂園全票與兒童票各 1 張、專業衝浪體驗課 2 堂、免費加碼送咩咩上樹萌寵樂園入園券 2 張（適用對象為 3 至 11 歲或 100-120cm 兒童）
官方網站：https://www.xinflowsurfingpark.com