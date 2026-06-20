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世界盃足球賽熱血開踢，你準備好應援了嗎？台中市政府今（20）日正式啟動「世足應援系列活動」，直接把實體足球門搬到捷運市政府站前，更預告7月中旬將舉辦超嗨的「大螢幕直播派對」，邀大家一起邊吃美食邊看球賽！運動局長游志祥宣布「2026全球足球巔峰對決直播派對」將於7月中旬登場。他表示，為讓市民身歷其境感受世足魅力，市府特別規劃多元的足球系列活動。不僅有適合網美拍照的大型打卡區，也結合幼兒足球體驗與四強直播派對，期盼藉由世足熱潮帶動全台中的運動風氣。今活動吸引了60名小球員與家長熱情參與。市府前廣場特別設置安全氣墊足球場，並規劃足球障礙賽、足球四宮格及桌上足球等趣味關卡，讓大小朋友在輕鬆歡樂的氛圍中體驗足球樂趣。此外，捷運市政府站外廣場精心打造的「大型足球打卡互動區」即日起展出至世界盃賽事結束。現場以實體足球門與擬真綠色草皮重現賽場氛圍，民眾可化身守門員或前鋒拍照。運動局同步推出「創意拍照拿好禮」活動，民眾只要將創意照片上傳至運動局臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會獲得官方授權的限定周邊商品。萬眾期待的「2026全球足球巔峰對決直播派對」，則將於7月15日、16日及20日在「漁人町星光市集」盛大舉行。屆時將於四強賽及冠軍戰期間，透過高畫質大螢幕同步轉播精彩賽事，並結合美食市集與抽獎活動，讓市民在台中也能與全球球迷同步熱血狂歡。運動局強調，市府近年積極推動足球運動，已陸續完善太原、朝馬及西屯等足球場地設施；眾所矚目的「台中市國際足球運動休閒園區」也正全力興建中，未來將具備舉辦國際賽事的能力，成為台灣足球發展的重要基地。