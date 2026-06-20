全台熱賣7.75億、打破影史國片賣座數字紀錄的《陽光女子合唱團》，讓扮演叛逆殺人犯的何曼希光速竄紅，成為年度最亮眼新人，她也宣告將成為2026桃園電影節的影展大使。影迷都知道她曾在16歲時被韓國經紀公司FNC選為練習生，其實她不但在桃園八德出生、還一直在桃園生活到高中畢業，與桃園充滿淵源。她也透露，小時候曾經為了看《玩命關頭》，跟哥哥大吵一架。
何曼希代言桃園電影節很興奮 小時候為《玩命關頭》跟哥大吵
何曼希目前只推出了一部主演的電影，就首度接下大型影展的代言人，星運讓不少同業羨慕。其實除了有《陽光女子合唱團》賣破紀錄的光環外，身為「桃園女兒」也大有幫助。她感到非常期待與雀躍，直呼：「我最重要的童年回憶，與重要的家人，都在桃園！」但關於電影，她小時候曾經有和哥哥為了看《玩命關頭》大吵架的奇妙回憶。
原來上了小學之後，媽媽經常會帶何曼希和哥哥去看電影，有一次哥哥選了《玩命關頭》，儘管電影很好看，緊張刺激的情節與動作場面，還是讓她嚇得從頭到尾喘不過氣，她回憶道：「後來跟哥哥大吵一架，我很生氣：為什麼挑一部我不敢看的電影！」
何曼希為《比悲傷》哭到不能呼吸 竟跟該片導演林孝謙有緣合作
直到高中時，何曼希看了導演林孝謙的賣座愛情片《比悲傷更悲傷的故事》，才真正啟發她想做一個演員的心願。雖然她本來就是愛哭的女生，但《比悲傷更悲傷的故事》讓她哭到不能呼吸，是從來沒有過的體驗，讓她第一次震驚於作爲一個演員的感染力，竟然足以影響觀眾的情緒起伏。
然而她怎麼也想不到，她的影壇爆紅代表作《陽光女子合唱團》，導演正是林孝謙，不得不驚嘆：「緣分真是太奇妙了。」她第一次見到林孝謙是在一個廣告拍攝現場，那時他的脖子上掛著毛巾，一直擦汗，感覺一點都不像導演，個性也很隨和，她才驚覺：「原來本人這麼可愛嗎？」
何曼希被外婆妙招治孤僻 將回桃園當電影節大使
其實何曼希自認小時候性格孤僻內向，外婆曾為了讓她走出家門，每天早上4點多出去散步，也會把熟睡的她挖起床，一起帶出門運動，「冬天也去，下雨也去，外婆總說：出去走走，回來再睡也行！」所以童年時她對於桃園的記憶就是，清晨的小學操場，睡眼惺忪小小的自己，牽著外婆的手不停往前走。
而她即將以電影節大使之姿重回桃園，她希望能成為桃園電影節與觀眾之間的橋樑，讓更多人願意走進戲院，一起感受光影的奇幻世界，期盼藉由今年與桃園電影節的合作，多多認識業界前輩，累積學習寶貴的經驗。
2026桃園電影節將從8月14日至8月27日，於中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城、中壢光影電影館舉行，影展大使何曼希也將出席相關宣傳活動。更多相關資訊，可以查詢官方網站及臉書粉絲專頁。
我是廣告 請繼續往下閱讀
何曼希目前只推出了一部主演的電影，就首度接下大型影展的代言人，星運讓不少同業羨慕。其實除了有《陽光女子合唱團》賣破紀錄的光環外，身為「桃園女兒」也大有幫助。她感到非常期待與雀躍，直呼：「我最重要的童年回憶，與重要的家人，都在桃園！」但關於電影，她小時候曾經有和哥哥為了看《玩命關頭》大吵架的奇妙回憶。
原來上了小學之後，媽媽經常會帶何曼希和哥哥去看電影，有一次哥哥選了《玩命關頭》，儘管電影很好看，緊張刺激的情節與動作場面，還是讓她嚇得從頭到尾喘不過氣，她回憶道：「後來跟哥哥大吵一架，我很生氣：為什麼挑一部我不敢看的電影！」
直到高中時，何曼希看了導演林孝謙的賣座愛情片《比悲傷更悲傷的故事》，才真正啟發她想做一個演員的心願。雖然她本來就是愛哭的女生，但《比悲傷更悲傷的故事》讓她哭到不能呼吸，是從來沒有過的體驗，讓她第一次震驚於作爲一個演員的感染力，竟然足以影響觀眾的情緒起伏。
然而她怎麼也想不到，她的影壇爆紅代表作《陽光女子合唱團》，導演正是林孝謙，不得不驚嘆：「緣分真是太奇妙了。」她第一次見到林孝謙是在一個廣告拍攝現場，那時他的脖子上掛著毛巾，一直擦汗，感覺一點都不像導演，個性也很隨和，她才驚覺：「原來本人這麼可愛嗎？」
其實何曼希自認小時候性格孤僻內向，外婆曾為了讓她走出家門，每天早上4點多出去散步，也會把熟睡的她挖起床，一起帶出門運動，「冬天也去，下雨也去，外婆總說：出去走走，回來再睡也行！」所以童年時她對於桃園的記憶就是，清晨的小學操場，睡眼惺忪小小的自己，牽著外婆的手不停往前走。
而她即將以電影節大使之姿重回桃園，她希望能成為桃園電影節與觀眾之間的橋樑，讓更多人願意走進戲院，一起感受光影的奇幻世界，期盼藉由今年與桃園電影節的合作，多多認識業界前輩，累積學習寶貴的經驗。
2026桃園電影節將從8月14日至8月27日，於中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城、中壢光影電影館舉行，影展大使何曼希也將出席相關宣傳活動。更多相關資訊，可以查詢官方網站及臉書粉絲專頁。