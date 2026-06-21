我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone18 Pro價格傳聞：最高恐上看1399美元

▲蘋果執行長庫克受訪時表示，受到AI伺服器需求暴增影響，記憶體與儲存晶片成本持續上升，部分產品漲價已變得「不可避免」。 （圖／路透社／達志影像）

iPhone18 Pro發表、預購、開賣日期傳聞

iPhone18 Pro相機爆料：可變光圈成最大升級

▲iPhone 18 Pro系列模型機最新曝光，照片可見深櫻桃、淺藍、銀色與黑色／深灰色等4款配色，其中深櫻桃色最受外界關注。（圖／翻攝自9to5Mac）

iPhone18 Pro晶片爆料：A20 Pro、台積電2奈米製程

iPhone18 Pro顏色爆料：深櫻桃色最吸睛

iPhone18 Pro還沒發表，漲價傳聞已經先讓果粉心驚，外媒最新整理指出，受到AI伺服器需求暴增影響，記憶體、儲存晶片成本持續走高，連蘋果執行長庫克都坦言，部分產品漲價恐怕「無法避免」。目前市場傳出，iPhone 18 Pro美國起售價可能從iPhone 17 Pro的1099美元，拉高到1299美元，若再加上相機系統升級成本，甚至可能上看1399美元，一口氣漲價好幾千元。《華爾街日報》分析指出，因DRAM與NAND快閃記憶體成本大幅增加，iPhone 18 Pro生產成本可能比iPhone 17 Pro明顯墊高。若蘋果希望維持原有利潤率，iPhone 18 Pro起售價可能從1099美元上調至1299美元；若再加入新相機模組等硬體升級成本，起售價甚至可能來到1399美元以上。漲價幅度換算成台幣約6328元至9492元，漲幅相當驚人。不過台灣售價通常會受到稅費、區域定價、通路策略等因素影響。iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max可能會在2026年9月登場，標準版iPhone 18則傳出可能延後到2027年春季才推出。外媒Forbes根據蘋果近年的發表會節奏推估，iPhone 18 Pro發表會可能落在2026年9月9日前後，預購日可能是9月11日，正式開賣日則可能是9月18日。相機方面，iPhone18 Pro傳出將迎來近年Pro系列相機硬體的大改版，目前最受矚目的升級是主相機可能導入「可變光圈」，讓使用者能依照拍攝環境調整進光量與景深效果，有機會改善夜拍、人像與強光場景下的拍攝表現。此外，iPhone18 Pro望遠鏡頭也傳出可能採用更大光圈，提升低光源環境下的望遠拍攝品質。另有爆料指出，至少部分Pro機型可能採用新一代堆疊式影像感測器，強化動態範圍、降低雜訊，並提升影像處理速度。晶片同樣是iPhone 18 Pro的重點升級，預期搭載新一代A20 Pro晶片，並可能採用台積電2奈米製程，相比現行3奈米製程，2奈米晶片有望帶來更好的效能與功耗表現，對Apple Intelligence、影像運算、遊戲與續航都有幫助。A20系列晶片也可能採用新的封裝技術，讓記憶體與處理器整合更緊密，提升AI運算效率。不過2奈米製程成本較高，也被視為iPhone 18 Pro可能漲價的原因之一。機身顏色方面，目前蘋果測試中的iPhone 18 Pro配色，可能包含深櫻桃色、淺藍色、深灰色與銀色。其中深櫻桃色被視為今年Pro系列最有機會主打的新色，外觀可能帶有深紅、紫紅調性，和過去Pro系列較沉穩的鈦色、藍色路線不同。