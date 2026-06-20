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▲除了參加盛宴，胡瓜（如圖）也特別參觀阿榮的企業王國，發現幾乎整條街都是他們的產業。（圖／下面一位提供）

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，遠赴印尼雅加達拍攝，參加印尼台商夫妻阿榮與檳檳的金孫滿月酒，席開106桌，來回機票、飯店住宿全買單，出手相當闊綽。為了迎接賓客，阿榮與檳檳夫妻倆特別準備當地知名的「怨嘆麵」、沙嗲串燒、燒賣、各式椰奶甜品等，最讓所有人震撼的是現場一桶又一桶的頂級燕窩，連胡瓜都忍不住驚呼：「太過分了吧！這樣吃燕窩也太奢侈了。」阿榮與檳檳長年支持台灣藝人及公益活動，夫妻倆為慶祝金孫誕生，霸氣席開106桌，邀請台灣90幾位藝人好友共襄盛舉，受邀藝人賴慧如更打趣形容：「1/3演藝圈都在這裡了吧！」阿榮與檳檳不僅準備許多當地美食，現場還有一桶又一桶的頂級燕窩，讓胡瓜看了驚呆：「這樣吃燕窩也太奢侈了。」賴慧如也在一旁不斷讚嘆：「太誇張了吧！」除了參加盛宴，胡瓜也特別參觀阿榮的企業王國，從螺絲、螺帽製造到機械零件加工，工廠規模驚人，光是一間工廠內就擁有超過400台設備，產品涵蓋摩托車引擎、避震器與各式精密零件。參觀過程中，阿榮介紹說：「這間我的，那間也我的，對面那間也是。」讓胡瓜聽了直問；「你直接告訴我那間不是你的！」才發現幾乎整條街都是阿榮的產業。不過，阿榮回憶起辛苦過程，忍不住哽咽，坦言家裡是賣粿的：「在家鄉最貧窮的就是我爸爸媽媽。」每天都只能努力賺錢、打工曬鹹魚。如今事業成功，阿榮特別感謝台灣給予他許多機會，直呼：「台灣這個土地讓我們賺不少錢啦！」