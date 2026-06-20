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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），今（20）日正式進入育嬰假，暫時離開球隊陪伴即將臨盆的愛妻真美子夫人。這項在職業運動界本應引起騷動的消息，道奇球團卻處理得極為低調，嚴格控管隊內消息，保護了大谷的隱私，獲得美國媒體的高度讚揚。大谷翔平身為大聯盟頂尖巨星，在賽季正值白熱化之際請假照顧家人，在講究「家庭至上」的美國職棒大聯盟（MLB）中，被視為合理且自然的權利。儘管本次大谷未進入大聯盟制式的「父親育嬰假名單」（Paternity Leave List），導致外界對於其歸隊日期有諸多揣測，但道奇球團已對外宣布，預計他將於本周末歸隊，不會影響長期戰力。相較於日本球壇近期才剛引入「慶弔特別休假」，許多傳統觀念對於球員在賽季中請育嬰假仍感到陌生，但在大聯盟，自2011年起實施的相關規則，已將「陪伴家人」視為選手理所當然的權利。大谷翔平這次請假取得重大成就，在於其保密工作的徹底性。美媒《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導指出，通常這類消息在公佈前，教練團或球團高層多多少少會有消息流出，但大谷翔平與道奇球團展現了驚人的專業度。「在道奇球團內部之外，幾乎沒有人知道這件事。」美媒報導稱讚道，大谷翔平一向極度重視個人隱私，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）、球隊工作人員以及周邊相關人員，在消息正式確認前，不僅沒透露半點風聲，更讓大谷能夠在完全不被公眾壓力干擾的情況下，平靜地迎接新生命的到來。這種將「保護球員隱私」視為第一要務的做法，被視為道奇球團與大谷翔平之間高度信任的體現。對於這位身價數億美元的超級巨星而言，能夠在鎂光燈外保有這份隱私，無疑是球團給予他最好的支持。目前大谷翔平正專心於家庭事務，全球球迷也紛紛送上祝福，期待這位「二寶爸」能帶著滿滿的幸福感，儘快回到大聯盟賽場。