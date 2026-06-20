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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日公布喜訊，與愛妻真美子的第2子順利誕生。大谷在個人Instagram向外界報告，「我們再次充滿了無比的喜悅，能夠共同經歷我們生命中如此美好的一天。謝謝你平安健康地來到這個世界。我們也想向一路上支持、陪伴我們的每一個人，致上我們最衷心的感謝。」在大谷的貼文中，也放上愛子的小腳以及愛犬彈額頭（Decoy）的照片。在道奇隊交手金鶯隊賽前，宣布大谷翔平進入「育嬰假」（Paternity Leave），暫時移出先發打線，多家日媒也證實大谷與愛妻真美子的第2子即將誕生。在今日台灣時間下午3點20分左右，大谷更新個人Instagram，向外界報告了第2個孩子誕生的喜訊。大谷透過IG報告第2子誕生的消息，「我們再次充滿了無比的喜悅，能夠共同經歷我們生命中如此美好的一天。謝謝你平安健康地來到這個世界。我們也想向一路上支持、陪伴我們的每一個人，致上我們最衷心的感謝。」在大谷的貼文中，也放上愛子的小腳以及愛犬彈額頭（Decoy）的照片。本季的大谷翔平從開幕起便以「二刀流」身分全速運轉。身為打者，目前繳出打擊率2成96、15發全壘打、42分打點的成績；身為投手，則留下了7勝2敗、防禦率 1.47 的優異表現。