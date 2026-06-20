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美國職棒洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki），今（20）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊。此役他展現強大宰制力，一度締造「13上13下」的精采演出，全場飆出最快時速162公里的火球。無奈在6局上面臨亂流，遭到對手「背靠背」全壘打狙擊被追平比分，最終投5.2局丟3分退場，無關勝負，錯失本季第4勝，所幸隊友在9局下上演戲劇性的再見逆轉勝，幫助道奇以6：5取勝。佐佐木朗希本場先發主投5.2局，用了90球，被敲出4支安打，送出6次三振，僅失3分。儘管最終無緣勝投，但他前5局的表現幾乎無懈可擊，除了開賽被擊出安打後，迅速回穩，連續解決13名打者。球團統計顯示，他此役四縫線直球均速達到159.2公里，展現絕佳的球威與壓制力。然而，比賽來到6局上，握有3分領先的佐佐木突然遭遇震撼教育，先被韓德森（Gunnar Henderson）轟出兩分砲，隨後又遭阿隆索（Pete Alonso）背靠背開轟，比分瞬間遭到追平，總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即決定將其換下場。賽後受訪時，佐佐木朗希神情嚴肅地反省道：「我覺得今天有很多好球，投球內容整體符合預期，但被追平那兩球是巨大的失誤。」他解釋，被韓德森開轟的球是因為指叉球失投，而遭阿隆索轟出的全壘打，則是完全照著捕手要求的位置投出，結果卻被抓到，「這是結果論上的判斷失敗」。針對如何應對打線「三巡」後的修正，他表示將與教練團進一步討論。儘管錯失勝投，道奇隊總教練羅伯斯賽後對佐佐木的表現給予高度肯定：「他今晚的投球表現非常棒。」羅伯茲強調，佐佐木不僅球質銳利，且戰鬥意志強烈，「雖然那兩支全壘打很可惜，但他整體的直球控球與球威都非常出色，我對他的表現非常滿意。」對於道奇隊而言，雖然此役佐佐木未能在勝投榜上再進一步，但能展現出足以主宰比賽的球質，對於球隊輪值體系仍是一大利多。隨著隊友在9局下靠著再見安打與對方守備失誤逆轉取勝，道奇隊順利收下4連勝，繼續穩固國聯西區的領先優勢。