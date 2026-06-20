我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白家綺（右）2018年嫁給吳東諺，時隔8年舉辦婚宴。（圖／民視提供）

白家綺、吳東諺今（20）晚在大直典華席開70桌，演藝圈許多好友都到場祝福，包括陳美鳳、胡瓜、曾國城、沈玉琳、王彩樺等。兩人一路走來歷經人生不同階段，因合作《我的老師叫小賀》結緣相戀，最終攜手步入婚姻，幸福故事感動不少粉絲。婚宴現場以溫暖典雅風格打造，現場洋溢滿滿幸福氛圍。白家綺的婚宴由黃豪平、林柏妤擔任場內主持人，林道遠、楊蒨時則受邀擔任表演嘉賓，為婚禮增添歡樂與感動氛圍。賓客有陳美鳳、胡瓜、曾國城、沈玉琳、紀寶如、紀麗如、向娃、唐振剛、黃少谷、王彩樺、馬利歐、潘若迪、藍波、丁柔安、孔鏘、陳宇風、葉家妤、陳熙鋒、李又汝、張文綺等等。此外，白家綺、吳東諺因合作《我的老師叫小賀》結緣，該劇演員賴慧如、陳彥佐、王樂妍、程雅晨、李博翔也都到場齊聚，宛如大型同學會，氣氛熱鬧溫馨。婚禮中也安排多位重量級貴賓致詞，包括民視董事長王明玉、TVBS董事長陳文琦、林慶忠牧師、洪善群長老與魏悌香牧師等人，吳東諺、白家綺紛紛表示，非常感謝一路以來親友、媒體與粉絲的支持與祝福，希望未來能繼續攜手同行，珍惜彼此，共同迎接人生每一個重要時刻。