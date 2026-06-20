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聯準會新主席華許維持利率不變，市場這次真正關注的，可能不是有沒有降息，而是白宮是否仍會對Fed施壓。財經專家狄驤指出，川普面對華許按兵不動的決策，並未像過去批評前主席鮑爾那樣強烈反彈，反而表態相信華許的做法。這在市場眼中，是Fed獨立性疑慮降溫的重要訊號。狄驤表示，川普過去持續批評前主席鮑爾未降息，市場因此一度擔心聯準會決策可能受到政治干擾；如今華許同樣選擇維持利率不動，川普卻表態支持，讓他認為這項潛在風險正在淡化。他指出，歷來市場動盪往往出現在政治力量凌駕經濟判斷之際，如今這種不確定性若能逐步消除，對金融市場本身就是正面發展。由於市場早已預期華許偏鷹派，且短期內不會進一步強化與市場溝通，因此利率按兵不動並未構成意外，這也是本次FOMC會議後，股、債市沒有出現明顯劇烈震盪的原因之一。狄驤指出，接下來市場仍會回到通膨走勢本身。隨國際油價跌破每桶80美元，若能源價格壓力持續減輕，將有助通膨數據逐步回落，也可能擴大市場對Fed未來轉向寬鬆的想像空間。