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▲台灣芒果進軍國外。（圖／蔡英文臉書）

台灣愛文芒果進入法國市場，一顆飆至上千元，引發網路熱議，對此，前總統蔡英文今（20）日在臉書發文分享，他在擔任總統期間，政府推動全國冷鏈物流體系，「這次台灣芒果能夠外銷到法國，就是冷鏈建設具體發揮效果的例子！」這一段路看起來是幾千公里的距離，其實是農民、農企業、物流團隊、檢疫人員，以及政府長期投資一起完成的成果。「從台灣果園到巴黎市場，冷鏈讓世界吃到台灣的甜！」蔡英文表示，最近台灣芒果、荔枝和紅龍果，一起航向歐洲，進到法國巴黎的市場和通路，看到台灣水果被更多歐洲朋友看見、品嚐，他真的很高興，台灣水果種植面積約18萬公頃，從溫帶到熱帶水果皆有，年產量在250到300萬公噸之間，一直有很好的品質。不過，蔡英文說，好的農產品要走向更遠的市場，不能只靠「好吃」，需要完整的檢疫、穩定的品質、精準的溫控，以及一條從產地到全球市場都不斷鏈的冷鏈系統，這也是他們過去推動全國冷鏈建設的原因。蔡英文說，在他擔任總統期間，政府推動全國冷鏈物流體系，涵蓋農糧、漁業和畜禽產業，從旗艦物流中心、區域物流中心、批發市場升級，到農民團體和農企業的冷鏈設備，都一步一步建置起來，這項計畫從原本四年投入126億元，後續再增加14億元，總經費達到140億元，就是要讓台灣農產品從採收、分級、包裝、儲運、物流到通路，都能維持品質、降低損耗，也提高市場價值。「這次台灣芒果能夠外銷到法國，就是冷鏈建設具體發揮效果的例子！」蔡英文指出，芒果從產地採收後，要經過預冷、蒸熱檢疫、包裝、出貨前品質檢查，再全程冷鏈進入空運和歐洲通路，如：硬熟果溫度在10到12 °C，軟熟果在2到4 °C進行冷藏運輸，每一個環節，都要精準掌握溫度和時間，才能讓國外消費者買到時，仍然保有漂亮的色澤、香氣和口感。「冷鏈建設，也讓台灣農產品有能力走向更多元且高端市場！」蔡英文提到，過去幾年，政府持續協助農產品拓展外銷，降低對單一市場的依賴，也開發高所得消費市場，像是日本和韓國，從鳳梨、芒果、釋迦、荔枝到其他高經濟作物，當冷鏈、檢疫和行銷能力逐步到位，台灣水果就有更多機會被世界看見。蔡英文說，對農民來說，冷鏈不是抽象的建設，它會反映在農漁產品的品質、價格，以及農漁民的收入上，冷鏈可以降低農產品損耗、延長保存期限，讓產銷調節更有彈性，也避免農產品因為集中採收而滯銷或價格大幅波動；他指出，以每年有40幾萬公噸的鳳梨為例，農民採收後的預冷、分級、薰蒸、洗選全面升級，讓台灣鳳梨以全程13°C賣到日本，讓鳳梨產地價格持續上升；文旦也透過品牌、加工和團體行銷，創造更好的產地價值。蔡英文表示，農業的現代化，不只是把水果種得更好，也要讓好的水果送得更遠、賣得更好，讓農民的辛苦得到更穩定的回報，台灣的果園，到巴黎的市場，這一段路看起來是幾千公里的距離，其實是農民、農企業、物流團隊、檢疫人員，以及政府長期投資一起完成的成果，「謝謝每一位讓台灣水果走向世界的人，也希望更多歐洲朋友，從一顆芒果、一盒荔枝、一顆紅龍果開始，認識台灣的甜、台灣的好。讓世界吃到台灣的甜，也看見台灣的實力」。