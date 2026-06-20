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2026年金恩盃女網賽亞大區二級賽事於今（20）日在馬來西亞吉隆坡畫下句點。在爭取升級一級的關鍵戰役中，中華隊因連日征戰導致傷兵滿營，單打好手萬奕彣、楊亞依分別以0：2直落二敗給香港隊。最終中華隊以總點數0：2不敵香港，無緣取得升級資格，明年將續留亞大二級奮戰。中華隊在本次賽事中因人力吃緊，選手體能面臨嚴峻挑戰。第一點單打由五天內出賽7場的萬奕彣扛下重任，面對香港好手劉芷淇，萬奕彣陷入苦戰，首盤未能適應對手的高吊球戰術，以2比6讓出；次盤雖一度透過改變節奏取得4比3領先，無奈體能下滑，最終以4比6敗陣。第二點單打則由楊亞依出擊，由於賽前右肩傷勢嚴重，發球受到極大限制，只能以低手發球應戰，最終以1比6、0比6不敵石卓盈。兩點單打皆墨，中華隊提前宣告升級失敗。首度參與金恩盃的萬奕彣，雖對未能幫助球隊進入雙打決勝點感到自責，但這段高強度的賽事讓她獲益良多。賽後她堅定表示：「沒有失敗就沒有成功，這次是一個很好的學習機會，讓我看見自己的不足。明年我會帶著新經驗、進化成2.0版的自己強勢回歸，Watch me come back！」中華隊領隊陳鴻文賽後向團隊致謝，強調選手在酷暑下拚戰的精神令人動容。他也針對本次賽事反映，希望能向國際網總爭取將代表隊人數恢復至5人，以利選手輪替、保護球員健康。值得一提的是，陣中好手梁恩碩雖因連日舟車勞頓加上感冒發燒掛出免戰牌，今日仍戴著口罩現身球場，為隊友加油打氣，展現團結精神。在另一場升級賽中，菲律賓最終以2比1險勝烏茲別克，將與香港攜手升上亞大一級。隨著賽事結束，2027年亞大二級賽事的陣容也大致底定，除了中華隊、馬來西亞、烏茲別克、斯里蘭卡、新加坡及大洋洲隊外，還將包含從亞大一級降級的紐西蘭與蒙古，以及從三級賽事升級的隊伍，中華隊將在明年捲土重來，全力爭取重返一級舞台。