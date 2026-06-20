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曾出演《嫂嫂19歲》、《開心鬼上身》等作品的46歲韓國女星強藝元（又譯：姜藝媛），近日在綜藝節目《我家的熊孩子》中透露，父親今年4月驟然離世後，自己意外背負11億韓元（約台幣2509萬元）的債務，沉重壓力讓她就算賣房也無法償還，不知所措對外求助：「請幫幫我。」強藝元的父親原本身體健康，卻因食物誤吸入肺部導致意外，在加護病房搶救長達5個月後，最終於今年4月病逝。然而父親離世帶來的打擊不只如此，強藝元表示，自己在處理後事時才得知，父親經營的事業竟留下了約11億韓元債務。但強藝元此前為了支付父親長期住院的醫療費用，已經耗盡家中積蓄，面對突如其來的龐大債務，讓她相當茫然，律師建議她與弟弟應該選擇「拋棄繼承」的方式切割債務；而母親則申請「限定繼承」，避免債務持續擴大，不過如此一來，家人可能被迫放棄居住超過30年的老家。雖然法律上有機會不必承擔這筆債務，但強藝元最終決定面對現實，她透露，自己已經和父親公司員工見面，並承諾會償還積欠的薪資，不希望員工因父親離世而蒙受損失。強藝元在節目中談及此事時數度落淚，坦言至今仍難以接受父親離開的事實，不過她不逃避責任、主動承擔問題的態度，獲得了許多韓國網友肯定。