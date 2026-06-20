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今（20）日統一7-ELEVEN獅與埼玉西武獅於亞太成棒主球賽，進行臺日雙獅交流活動第二天，今日賽前由株式會社西武獅社長奧村剛及傳奇球星西武OB渡邊久信、潮崎哲也、郭泰源，正式發表2027年2月27到28日埼玉西武獅將在臺北大巨蛋舉辦日台交流賽《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》，其中2月27日（六）將於臺北大巨蛋迎戰「統一7-ELEVEN獅」，同時2月28日舉辦西武OB對台灣代表OB的大型OB賽。本次《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》的舉辦契機，來自於深受台灣球迷喜愛的林安可選手本季加盟西武，引發台灣對於獅隊的關注達到近年最高熱度。西武球團過去曾有多位台灣選手所屬，包括郭泰源、許銘傑、吳念庭等人；此外，渡邊久信氏亦曾在台灣以選手身分出賽，現任監督西口文也也曾於引退後擔任統一獅教練。長年以來，西武獅與台灣職棒建立深厚連結。目前台灣在2024年WBSC世界12強棒球賽首次奪冠後，棒球熱潮持續升溫。CPBL觀眾人數去年首次突破300萬人，今年更持續以更高速度成長。透過本次於台灣舉辦比賽，期望進一步提升西武獅在台灣的知名度與球迷黏著度，並吸引更多台灣球迷造訪Belluna Dome，同時也期盼成為日台企業與地方自治體交流的橋樑。本次也是西武獅首次於可容納約4萬人的臺北大巨蛋進行比賽，27日（六）將對戰長年交流深厚的統一獅。2月28日（日）對戰組合目前調整中，將於確定後另行公布。此外，28日賽後將舉辦特別OB賽，由西武獅OB對戰台灣代表OB ，包括同時具備台灣代表與西武OB身分的郭泰源，以及支撐西武黃金時代的渡邊久信、潮崎哲也資深顧問等約30名OB球員預計出賽，名單將陸續公布。門票預計於9月左右開始販售，相關售票資訊及活動細節將於確定後公布。能在家鄉看到埼玉西武獅對統一獅的比賽感到非常開心。能在家鄉球迷面前穿上西武球衣出賽，是非常特別的感受。目前會先專注於本季賽事，全力為球隊勝利與奪冠貢獻。也希望透過這場比賽，讓更多台灣球迷認識西武獅的魅力與棒球的樂趣。請台灣的大家一定要來台北大巨蛋！很期待能再次在西武球迷與台灣球迷面前出賽。1月林安可選手加盟記者會時，球團曾提到希望能在台灣舉辦類似Legend Game的活動，最終得以實現。期待這次難得的OB齊聚機會。台灣的各位，好久不見。台灣有很多西武獅的球迷，讓我非常安心且感謝。明年2月的交流賽非常期待，我也會參加OB賽，現在開始要好好訓練了。請期待這場精彩活動。西武獅過去有許多台灣出身選手，也擁有許多台灣球迷。能與長年關係深厚的統一獅對戰，我感到非常期待。OB賽部分，我也希望能盡量上場投球。很榮幸受邀參加這次傳奇OB賽，選手退役將近10年還有機會穿上釘鞋站在投手丘與各位球星一同參與一場交流比賽，感到相當興奮期待當日活動的來臨。童年時，守在電視機前追著郭總與西武比賽的畫面歷歷在目，那時總覺得名將們遙不可及，怎知命運如此神奇，長大後我不僅能與郭總穿上同樣的戰袍、在職棒與國家隊攜手奮戰，如今還能透過這場OB賽，與那些刻在童年記憶裡的傳奇們同場互動，內心帶著滿滿的期待，這真的是這輩子最不得了緣分。