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白家綺、吳東諺今（20）日在典華補辦婚宴，現場星光熠熠，在歡樂的氣氛下，提到日前過世的傅子純，夫妻倆忍不住泛淚，吳東諺說當初確定要辦婚禮時，也有邀請傅子純，但他剛好有事無法參加，不過依舊有填寫表單，留下祝福「百年好合、健健康康」，每當他在檢視賓客座位時，打開表單都會先看到傅子純的名字，讓他感慨萬千。白家綺和吳東諺今舉辦婚禮，現場氣氛非常歡樂、溫馨，不過和他們認識許久的演藝圈前輩傅子純日前突然過世，讓他們在籌備婚禮時心情很複雜，被問到有沒有幫傅子純留位置，白家綺忍不住泛淚，「我們邀請他的時候，他就有說，因為當天剛好有其他計畫沒辦法來，我們不會留位置，因為他本來就有說不會來，但是我們也有向大嫂表達，我們雖然在辦婚禮，但也希望能參加他的告別式，很謝謝嫂嫂歡迎我們去參加。」白家綺坦言，傅子純是很好的前輩，「給我們很多鼓勵跟陪伴，經歷了我們很多階段，這段時間沉浸在籌備婚禮的快樂，又常常因為想到他而陷入悲傷，感覺很複雜，但我們後來也鼓勵彼此，人生本來就是一邊流淚，一邊向前走的。」吳東諺直呼至今還不敢相信傅子純的離開，提到當初在發請帖時，傅子純雖無法到場，但依舊有填寫表單，留下祝福的話，「他說希望我們夫妻百年好合、健健康康，是很簡單的祝福，但是因為表格前面就是名字，每次在確認名單時，都會先看到他的名字，心裡始終不敢相信，我不能代表任何立場，但我認識他10年，我相信他會希望我們帶著喜悅，把這場婚禮辦好。」