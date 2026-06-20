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金州勇士隊在歷經慘澹的賽季並提前告別季後賽後，球隊重建與補強的壓力如影隨形。隨著陣中老將動向未明，當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）即將邁入39歲，球隊核心換血已迫在眉睫。近期，勇士陣中新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）對球團選秀策略下達「指導棋」，呼籲球團在選秀會上用11號籤挑選即戰力，在球迷與媒體間引起討論，質疑其資歷是否足以對球團高層指手畫腳。波傑姆斯基在接受電台節目訪問時，針對勇士隊即將到來的2026年NBA選秀會發表意見。他公開向球團喊話，認為在第11順位選秀權上，球隊必須尋找一名「能立即上場做出貢獻」的球員。他表示：「組織目前的目標仍是力求勝利，我們需要的是有經驗、身體素質足以適應高強度比賽的球員，而不是需要長時間培養的潛力股。」這番言論一出，迅速在網路上炸開鍋。不少球迷批評，波傑姆斯基雖然本季出賽全勤，場均繳出13.8分、5.1籃板、3.7助攻的生涯最佳表現，但身為一名才進入NBA三年的球員，公然對球團選秀方針下指導棋，讓不少人質疑：「你是哪位阿」「到底什麼時候輪到你說話？」、「是否過於狂妄」。儘管波傑姆斯基的發言引發爭議，但其背後的焦慮亦反映了目前勇士隊的真實困境。隨著球隊送走庫明加（Jonathan Kuminga），陣中能與波傑姆斯基並肩作戰的年輕戰力明顯不足。在柯瑞剩餘的爭冠窗口期內，球團必須在「現有戰力最大化」與「未來長期規劃」之間取得極度困難的平衡。勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前正面臨重大考驗。波傑姆斯基雖被球團視為後柯瑞時代的領軍人物，但他顯然無法獨自扛起重建重任。這也使得第11順位選秀權顯得至關重要——球隊究竟會聽從球員建議選擇「即戰力」，還是會選擇堅持培養潛力新秀，將成為今年夏天勇士隊能否重返榮耀的關鍵。目前球團尚未針對波傑姆斯基的言論做出回應，但外界普遍認為，這名小將的發言無疑將選秀會的關注度推向最高點。