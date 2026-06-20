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聯準會降息預期後退，讓高盛對黃金的樂觀看法稍微降溫。彭博報導，高盛已將年底金價目標由每盎司5400美元下調至4900美元，主因是市場不再預期Fed會在2026年啟動寬鬆循環，黃金ETF資金流入預估也因此減弱。高盛分析師Lina Thomas與Daan Struyven指出，調整後的目標價仍意味金價下半年有機會走高，只是上漲幅度將低於先前預期。兩人認為，黃金中長期基本面仍偏正向，但短線必須提防回檔壓力，整體策略應保持謹慎。報告指出，高盛經濟學家已將美國降息時點往後推遲，最新預估落在明年6月與12月，較先前預期的2026年12月及2027年3月更晚。由於利率維持在高檔時間拉長，持有黃金的機會成本增加，也壓抑投資人透過黃金ETF避險的需求。市場近期對金價的壓力，還來自中東戰事推升能源成本。油價上漲曾使市場重新擔心通膨升溫，並提高Fed採取更緊縮政策的可能性。Fed本週雖維持利率不變，但官員對今年升息的支持度升高；新任主席華許則重申，將以恢復物價穩定為優先。高盛也認為，華許首場FOMC會議立場比市場預期更偏鷹派，可能降低外界對Fed獨立性受政治干預的憂慮。華許由美國總統川普任命，川普過去曾多次批評前主席鮑爾未積極降息，但這次Fed按兵不動後，市場對白宮施壓Fed的擔憂有所減輕。若Fed後續真的轉向升息，高盛警告，黃金作為總體政策避險工具的需求可能進一步消退，年底金價預測不排除再降至每盎司4400美元。高盛副董事長、前達拉斯聯準銀行總裁Rob Kaplan本週也表示，若通膨持續偏高，Fed最快可能在9月升息。不過，高盛並未完全轉空。分析師仍看好全球央行持續買進黃金，預估今年官方部門每月購金量約50公噸，明年約40公噸，將為金價提供一定支撐。