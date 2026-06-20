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▲白家綺、吳東諺被拱親親。（圖／記者林柏年攝）

白家綺2018年二婚嫁給小6歲吳東諺，生下1子1女，8年後的今天夫妻倆在典華補辦婚宴，白家綺穿著馬甲白紗展現性感身材，完全看不出是4個孩子的媽，拍完照後馬上犯職業病，拿起麥克風訪問老公，「今天心情怎麼樣？」沒想到吳東諺竟說，「第一次結婚很緊張。」讓白家綺傻眼嗆，「可以好好聊天嗎！」白家綺在接受訪問時直接當起主持人訪問老公吳東諺，「今天心情怎麼樣？」吳東諺直呼，「滿緊張，第一次結婚嘛！」白家綺直接臉歪，「ㄜ我不是，你可以好好聊天嗎？」大玩地獄哏把大家逗樂。白家綺戴著1.2克拉的鑽戒，她說當初老公向她求婚時，因為經濟還沒有那麼穩定，但承諾一定會補給她，她今笑虧手上的鑽戒是「補償」，雖然結婚8年了，但他們對彼此的愛依舊濃烈，白家綺說之前看拍婚紗的側拍影片，畫面中的自己看著老公的眼神依舊充滿愛心，說到這她突然哽咽，「所以我現在都不敢看他。」吳東諺則幽默喊，「對她的心動一直都沒停過，所以才選擇結紮！」但吳東諺也認真表示，自從宣布要辦婚禮，看到很多酸民說都結婚這麼久了，何必現在又要做這件事，在籌備的過程也時常質問自己，到底為什麼要答應辦婚禮，但當他看到大門打開，白家綺走進來的樣子，對他而言是回到最初的愛，「我眼淚都要滴下來，即便18年，這件事還是要完成，這對我們夫妻跟孩子都是很特別的回憶。」