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▲馬國弼（左1）擔任招待，紅毛（右1）則要吳東諺（中間）再多生幾個。（圖／記者林柏年攝）

白家綺和吳東諺今（20）晚補辦婚宴，在典華席開70桌，花費超過400萬元，演藝圈好友樓心潼、蘇晏霈、白家綺、方馨都到場給祝福，白家綺爆料，她跟吳東諺第一次牽手就是在方馨家的餐桌下，相當害羞。而之前樓心潼結婚想生小孩都沒好消息，直到白家綺送了她寶寶手鍊馬上就懷孕了，蘇晏霈馬上問白家綺可不可以送她鑽戒，希望有人跟她求婚，白家綺作勢要拔手上1.2克拉的鑽戒給她，還說不只捧花，現場的花、背板布置都可以送她，笑翻眾人。白家綺爆料，跟吳東諺第一次牽手就是在方馨家的餐桌下，「方馨姐參與我們很多！」方馨也感動說，「妳喜歡的就是最好的。」方馨說白家綺是一個充滿愛的人，會把愛跟幸福送給很多人，之前送樓心潼寶寶手鍊，樓心潼馬上就懷孕了。蘇晏霈聽了問白家綺可不可以送她鑽戒，「希望很快有人跟我求婚！」還說可不可以把捧花給她，白家綺作勢要把手上的鑽戒拔下來，隨後又說，「但是不能這顆啦！」但承諾不只是捧花，連背板、現場花藝都可以送她，堪稱是最瘋狂新娘。另外，賓客之一的紅毛則誇吳東諺是演藝圈顏值代表，要他多生幾個，當招待的馬國弼說，「我本來希望當收禮金的，結果被家綺姐說其他人數學比較好。」至於包多少？馬國弼說心意最重要，沒有透露數字。