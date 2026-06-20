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在韓國發展的台灣偶像崔立于，目前以雙人男子組合FLARE U成員身分在韓國二度出道，近日他接受韓媒專訪，分享自己隻身赴韓追夢的歷程，還透露自己見到偶像TWICE MOMO時，因為太緊張脫口而出了對方愛犬的名字，馬上亮出粉絲身分嚇到MOMO，讓崔立于直呼很不好意思。崔立于近日登上韓媒《News1》專題報導「跨海而來的偶像」，自己從小就對K-POP抱有憧憬，而真正讓他下定決心追夢的關鍵人物，正是人氣女團TWICE，他坦言，看見TWICE舞台上的表現後，萌生了「想成為偶像」的夢想，幸好他在選秀節目中脫穎而出，獲得了SOLO出道的機會，最近更是以雙人男子組合FLARE U成員身分在韓國二度出道。身為資深ONCE（TWICE粉絲）的他，近期也獲得夢幻機會，前往JYP娛樂大樓與MOMO一起拍攝舞蹈影片，不過拍攝現場卻發生讓他至今難忘的小插曲。崔立于表示，當時看到MOMO帶著愛犬現身，因為自己本來就是TWICE鐵粉，因此一見到狗狗下意識直接喊出了牠的名字「Boo...」，這讓Momo當場露出驚訝表情，似乎沒想到眼前這位後輩竟然連自己的愛犬都認識。事後崔立于回想起來仍覺得相當不好意思，不過也因為如此，MOMO得知他是TWICE粉絲後，對他展現相當親切的態度，留下深刻印象，而當天拍攝的舞蹈影片已經「flareu_official」官方IG公開，讓粉絲直呼「追星最成功的台灣人！」